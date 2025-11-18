< sekcia Ekonomika
Klingbeil chce opatreniami EÚ v súvislosti s nadmernou kapacitou Číny
Klingbeil počas svojej návštevy v Číne odovzdal jasný odkaz o hospodárskych záujmoch EÚ.
Autor TASR
Peking 18. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla prijať opatrenia na ochranu svojho trhu, ak Čína nebude riešiť obavy, ktoré sa týkajú jej nadmernej kapacity. Varoval v utorok nemecký minister financií Lars Klingbeil, ktorý je na návšteve v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Klingbeil počas svojej návštevy v Číne odovzdal jasný odkaz o hospodárskych záujmoch EÚ. „Jasne som povedal, že v prípade potreby sa na európskej úrovni prijmú rozhodnutia s cieľom lepšie chrániť naše trhy,“ povedal. Dodal, že by sa tomu rád vyhol, ale Európa nemieni v tomto ťahať za kratší koniec.
Tieto komentáre zazneli počas Klingbeilovho druhého dňa v Číne. Jeho program zahŕňal diskusie o otázkach, ako sú nadmerná kapacita, nemecko-čínska spolupráca v multilaterálnych organizáciách aj prebiehajúca vojne na Ukrajine.
Keď sa ho pýtali na možné rozpory v rámci EÚ v súvislosti s vzťahmi s Čínou, Klingbeil zdôraznil dôležitosť jednotného európskeho prístupu. Poznamenal, že pred cestou sa poradil so svojimi kolegami z Únie. „Je kľúčové, aby Európa, kde máme veľa spoločného, neprezentovala v Číne odlišné hlasy a postoje,“ uviedol Klingbeil.
Klingbeil počas svojej návštevy v Číne odovzdal jasný odkaz o hospodárskych záujmoch EÚ. „Jasne som povedal, že v prípade potreby sa na európskej úrovni prijmú rozhodnutia s cieľom lepšie chrániť naše trhy,“ povedal. Dodal, že by sa tomu rád vyhol, ale Európa nemieni v tomto ťahať za kratší koniec.
Tieto komentáre zazneli počas Klingbeilovho druhého dňa v Číne. Jeho program zahŕňal diskusie o otázkach, ako sú nadmerná kapacita, nemecko-čínska spolupráca v multilaterálnych organizáciách aj prebiehajúca vojne na Ukrajine.
Keď sa ho pýtali na možné rozpory v rámci EÚ v súvislosti s vzťahmi s Čínou, Klingbeil zdôraznil dôležitosť jednotného európskeho prístupu. Poznamenal, že pred cestou sa poradil so svojimi kolegami z Únie. „Je kľúčové, aby Európa, kde máme veľa spoločného, neprezentovala v Číne odlišné hlasy a postoje,“ uviedol Klingbeil.