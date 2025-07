Klingbeil: EÚ prijme protiopatrenia,ak dohoda s USA nebude spravodlivá

Berlín 8. júla (TASR) - Ak Európska únia (EÚ) nedosiahne spravodlivú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, je pripravená prijať protiopatrenia. Vyhlásil to v utorok nemecký minister financií Lars Klingbeil. TASR o tom informuje na základe správy businesstimes.



„Chceme dohodu s Američanmi, ale poviem vám to jasne, dohoda musí byť spravodlivá. A ak sa nám nepodarí dosiahnuť spravodlivú dohodu s USA, potom musí EÚ prijať protiopatrenia na ochranu našej ekonomiky. Americké clá ohrozujú pracovné miesta na oboch stranách Atlantiku. Táto obchodná vojna škodí nám všetkým a musí sa rýchlo ukončiť,“ povedal Klingbeil počas zasadnutia nemeckého parlamentu, Bundestagu.



Prezidentka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predtým vyhlásila, že Európa musí v obchodných rokovaniach s USA „preukázať silu“.



Podľa niektorých médií Washington ponúkol Únii, že jej ponechá základné clo vo výške 10 % na tovar s výnimkou lietadiel a liehovín.