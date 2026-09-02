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Klingbeil: Európa musí tvrdšie zasiahnuť proti nekalým praktikám Číny
Nová politika by mohla zahŕňať ďalšie clá, napríklad na hybridné vozidlá.
Autor TASR
Spartanburg 2. septembra (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil považuje za potrebné, aby Európa zaujala tvrdší postoj voči nekalým obchodným praktikám Číny. „To neznamená, že chceme konfrontáciu, ale v oblastiach, kde vidíme, že Čína už nehrá podľa pravidiel, jednoducho musíme zmeniť náš prístup,“ povedal počas návštevy závodu skupiny BMW v Spartanburgu v Južnej Karolíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nová politika by mohla zahŕňať ďalšie clá, napríklad na hybridné vozidlá. Do úvahy prichádza aj zavedenie pravidla, na základe ktorého by čínske spoločnosti pôsobiace v Európe museli zakladať spoločné podniky s väčšinovou európskou kontrolou s cieľom chrániť technologické duševné vlastníctvo.
V Nemecku už dlhší čas rastú obavy zo zvýšenej čínskej konkurencie. Za obzvlášť ohrozené sa považujú kľúčové sektory vrátane automobilového priemyslu a strojárstva. Európska únia obviňuje Čínu z nekalých obchodných praktík, akými sú rozsiahle štátne dotácie, udržiavanie nadmerných výrobných kapacít a dumpingové ceny. Kritika sa zameriava aj na prekážky, ktoré západným firmám sťažujú prístup na čínsky trh.
Nová politika by mohla zahŕňať ďalšie clá, napríklad na hybridné vozidlá. Do úvahy prichádza aj zavedenie pravidla, na základe ktorého by čínske spoločnosti pôsobiace v Európe museli zakladať spoločné podniky s väčšinovou európskou kontrolou s cieľom chrániť technologické duševné vlastníctvo.
V Nemecku už dlhší čas rastú obavy zo zvýšenej čínskej konkurencie. Za obzvlášť ohrozené sa považujú kľúčové sektory vrátane automobilového priemyslu a strojárstva. Európska únia obviňuje Čínu z nekalých obchodných praktík, akými sú rozsiahle štátne dotácie, udržiavanie nadmerných výrobných kapacít a dumpingové ceny. Kritika sa zameriava aj na prekážky, ktoré západným firmám sťažujú prístup na čínsky trh.