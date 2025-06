Klingbeil: Investície by mali priniesť výsledky už tento rok

Hamburg 3. júna (TASR) - Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil si želá, aby výsledky plánovaných miliardových investícií do infraštruktúry boli viditeľné do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Myslím si, že je to veľmi dôležité aj v boji proti pravicovému populizmu, aby sme ľuďom ukázali, že krajina sa modernizuje, že sa niečo deje, a že život sa vďaka investíciám do infraštruktúry stáva jednoduchším,“ povedal Klingbeil. „Mojím cieľom je, aby ľudia videli, že sa tento rok niečo deje,“ dodal. Minister tiež vyjadril presvedčenie, že Európska únia (EÚ) a USA nájdu riešenie obchodných sporov. Jasný odkaz Nemecka a Európy Spojeným štátom znie, že „chceme spoločnú cestu a hľadáme spoločné riešenie“, zdôraznil.



Klingbeil ďalej uviedol, že Nemecko zostane spoľahlivým partnerom v oblasti financovania medzinárodných rozvojových projektov, „najmä teraz, keď iné významné darcovské krajiny znižujú svoju podporu“. Nemecko je podľa neho na najlepšej ceste stať sa najväčším donorom oficiálnej rozvojovej pomoci na svete.