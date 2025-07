Klingbeil: Návrh viacročného rozpočtu EÚ je pre Nemecko neprijateľný

Durban 17. júla (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil považuje návrh predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej týkajúci sa budúceho dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) za neprijateľný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Pokiaľ ide o financie, musíme bezpodmienečne zachovať primeranosť. Nevidím to tak, že by to bolo zaručené,“ povedal vo štvrtok Klingbeil na okraj stretnutia ministrov financií skupiny G20 v juhoafrickom Durbane. Nemecká vláda chce posilniť nemecké hospodárstvo, zabezpečiť pracovné miesta a prilákať do krajiny investície, dodal. „A toto zdaňovanie podnikov, ktoré teraz navrhuje Európska komisia, je v tejto podobe zlým signálom,“ povedal minister.



EK navrhuje ako jeden z viacerých nových zdrojov príjmov do rozpočtu EÚ daň pre veľké spoločnosti s ročným obratom viac ako 100 miliónov eur. Okrem toho má do Bruselu plynúť 15 % príjmov z vnútroštátnych daní z tabaku. Aj túto iniciatívu Klingbeil odmietol.



Podľa návrhu Komisie by mala Únia v rokoch 2028 až 2034 disponovať rozpočtom v objeme približne dva bilióny eur, čo je o 700 miliónov viac v porovnaní so súčasným sedemročným rozpočtovým obdobím.