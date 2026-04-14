Klingbeil očakáva rýchle zavedenie zníženej dane z palív v Nemecku
Lídri nemeckých vládnych strán sa v pondelok (13. 4.) dohodli na znížení spotrebnej dane z motorových palív o 17 centov na liter na dva mesiace.
Autor TASR
Berlín 14. apríla (TASR) - Daňové úľavy pre motoristov, na ktorých sa dohodla nemecká vládna koalícia, budú zavedené čo najrýchlejšie, vyhlásil v utorok nemecký minister financií Lars Klingbeil, pričom dodal, že poveril svoje ministerstvo, aby okamžite začalo s prípravami. „Predpokladám, že všetky ostatné zainteresované ministerstvá robia to isté,“ zdôraznil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Nebudeme strácať čas. Keby to bolo na mne, malo by sa o tom rozhodnúť najneskôr začiatkom mája,“ povedal Klingbeil s tým, že posledné slovo bude mať parlament. Lídri nemeckých vládnych strán sa v pondelok (13. 4.) dohodli na znížení spotrebnej dane z motorových palív o 17 centov na liter na dva mesiace. Koalícia kresťanských a sociálnych demokratov týmto spôsobom reaguje na prudký nárast cien energií v dôsledku vojny v Iráne. Vládne strany sa tiež dohodli, že zamestnávateľom v tomto roku umožnia vyplatiť zamestnancom odmenu vo výške 1000 eur, ktorá bude oslobodená od daní a odvodov.
