Klingbeil: V obchode s Čínou sú potrebné spravodlivé podmienky

Na archívnej nemecký minister financií Lars Klingbeil v Berlíne. Foto: TASR/AP

Minister financií je prvým zástupcom novej nemeckej koaličnej vlády, ktorý zavítal na návštevu Číny.

Autor TASR
Peking 17. novembra (TASR) - V obchode s Čínou musia existovať spravodlivé podmienky pre hospodársku súťaž. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister financií Lars Klingbeil vo svojom úvodnom prejave na čínsko-nemeckom finančnom dialógu v Pekingu. Dodal, že dialóg je dôležitý. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Nemecko a Čína môžu spoločne nájsť odpovede na výzvy našej doby,“ povedal Klingbeil v Pekingu.

Minister financií je prvým zástupcom novej nemeckej koaličnej vlády, ktorý zavítal na návštevu Číny.

Vláda v Berlíne je pritom pod tlakom, aby ukázala, že má čínsku politiku pod kontrolou, keďže jej rekordný deficit v obchode s ázijskou krajinou sa prehlbuje a dodávateľské reťazce zápasia s problémami.

Nemecké firmy prispeli k rastu a modernizácii Číny výraznými investíciami do odborných znalostí a inžinierskych technológií, zatiaľ čo čínski dodávatelia sa stali kľúčovými pre nemecký priemysel, povedal minister.

Úzke obchodné vzťahy medzi Čínou a Nemeckom za uplynulých niekoľko desaťročí znamenajú tiež, že máme spoločnú zodpovednosť,“ povedal Klingbeil a poukázal na globálny obchodný kontext, v ktorom je poriadok založený na pravidlách spochybňovaný.
