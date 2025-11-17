< sekcia Ekonomika
Klingbeil: V obchode s Čínou sú potrebné spravodlivé podmienky
Autor TASR
Peking 17. novembra (TASR) - V obchode s Čínou musia existovať spravodlivé podmienky pre hospodársku súťaž. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister financií Lars Klingbeil vo svojom úvodnom prejave na čínsko-nemeckom finančnom dialógu v Pekingu. Dodal, že dialóg je dôležitý. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
„Nemecko a Čína môžu spoločne nájsť odpovede na výzvy našej doby,“ povedal Klingbeil v Pekingu.
Minister financií je prvým zástupcom novej nemeckej koaličnej vlády, ktorý zavítal na návštevu Číny.
Vláda v Berlíne je pritom pod tlakom, aby ukázala, že má čínsku politiku pod kontrolou, keďže jej rekordný deficit v obchode s ázijskou krajinou sa prehlbuje a dodávateľské reťazce zápasia s problémami.
Nemecké firmy prispeli k rastu a modernizácii Číny výraznými investíciami do odborných znalostí a inžinierskych technológií, zatiaľ čo čínski dodávatelia sa stali kľúčovými pre nemecký priemysel, povedal minister.
„Úzke obchodné vzťahy medzi Čínou a Nemeckom za uplynulých niekoľko desaťročí znamenajú tiež, že máme spoločnú zodpovednosť,“ povedal Klingbeil a poukázal na globálny obchodný kontext, v ktorom je poriadok založený na pravidlách spochybňovaný.
