KLM a Transavia rušia časť letov v máji a júni
Dôvodom sú vysoké ceny leteckého paliva.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 27. apríla (TASR) - Holandská nízkorozpočtová letecká spoločnosť Transavia ruší viacero letov v období máj a jún z dôvodu vysokých cien leteckého paliva. Zrušenie sa týka približne dvoch percent letov spoločnosti počas rušnej májovej sviatočnej a dovolenkovej sezóny, uviedli v pondelok spravodajské portály RTL Nieuws a NL Times, informuje spravodajca TASR.
Spoločnosť Transavia, dcérska spoločnosť koncernu KLM, spresnila, že zákazníci, ktorých sa dotklo zrušenie letov si môžu vybrať medzi bezplatnou zmenou rezervácie, leteckou poukážkou na iné destinácie alebo úplnou refundáciou letenky.
Holandský Úrad pre ochranu spotrebiteľa (Consumentenbond) postihnutým cestujúcim odporučil, aby si namiesto žiadosti o preplatenie prepadnutej letenky zvolili zmenu rezervácie, aj preto, lebo nová letenka, ktorú si zakúpia, bude vzhľadom na neistotu okolo dodávok paliva, určite drahšia.
Transavia, podobne ako aj iné letecké spoločnosti, už zvýšila ceny leteniek z dôvodu vysokých cien leteckého paliva, v priemere o 10 eur na jeden spiatočný let.
Materská spoločnosť KLM rovnako oznámila, že v nasledujúcich mesiacoch ruší 160 letov, lebo nevie zaistiť ich ziskovú prevádzku pre rastúce ceny pohonných látok.
Ceny leteckého paliva rastú v dôsledku vojny na Blízkom východe. Doprava cez Hormuzský prieliv, dôležitú prepravnú trasu pre ropu a zemný plyn, je obmedzená od leteckých útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Vojnový konflikt spôsobil prudký nárast cien ropy, čo viedlo k zdraženiu všetkých druhov palív vrátane leteckého paliva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Spoločnosť Transavia, dcérska spoločnosť koncernu KLM, spresnila, že zákazníci, ktorých sa dotklo zrušenie letov si môžu vybrať medzi bezplatnou zmenou rezervácie, leteckou poukážkou na iné destinácie alebo úplnou refundáciou letenky.
Holandský Úrad pre ochranu spotrebiteľa (Consumentenbond) postihnutým cestujúcim odporučil, aby si namiesto žiadosti o preplatenie prepadnutej letenky zvolili zmenu rezervácie, aj preto, lebo nová letenka, ktorú si zakúpia, bude vzhľadom na neistotu okolo dodávok paliva, určite drahšia.
Transavia, podobne ako aj iné letecké spoločnosti, už zvýšila ceny leteniek z dôvodu vysokých cien leteckého paliva, v priemere o 10 eur na jeden spiatočný let.
Materská spoločnosť KLM rovnako oznámila, že v nasledujúcich mesiacoch ruší 160 letov, lebo nevie zaistiť ich ziskovú prevádzku pre rastúce ceny pohonných látok.
Ceny leteckého paliva rastú v dôsledku vojny na Blízkom východe. Doprava cez Hormuzský prieliv, dôležitú prepravnú trasu pre ropu a zemný plyn, je obmedzená od leteckých útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Vojnový konflikt spôsobil prudký nárast cien ropy, čo viedlo k zdraženiu všetkých druhov palív vrátane leteckého paliva.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)