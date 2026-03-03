Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Klobásky „Liptovské šialence“ sú v registri chránených označení EÚ

Brusel 3. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že do svojho registra chránených zemepisných označení (CHZO) schválila zaradenie dvoch nových produktov - klobásy z regiónu Liptov, známej ako „Liptovské šialence“, a okrúhleho nekysnutého chleba v podobe placky „Aitoo perunarieska“ z juhozápadnej oblasti Fínska. Informuje o tom spravodajca TASR.

Slovenské „Liptovské šialence“ sú podľa oznámenia eurokomisie „jedinečné klobásy z regiónu Liptov na Slovensku, vyrobené tradičnými metódami, kombináciou strúhaných zemiakov a korenia v prírodných baraních črevách v tvare slimáka“.

Sú známe svojou mäkkou konzistenciou a jemnou textúrou, majú hladký, mierne vlhký povrch, svetlosivý vonkajší povrch a po nakrájaní sivožlté vnútro s výraznou zemiakovou a korenistou arómou.

Pripravujú a predávajú sa tepelne upravené a pred konzumáciou sa opečú na panvici alebo v rúre. Celý výrobný proces prebieha v regióne Liptov, oblasti známej pestovaním zemiakov a sebestačným chovom hospodárskych zvierat, kde kvalitu produktu zabezpečujú zručnosti odovzdávané z generácie na generáciu.

Komisia pripomenula, že obe nové označenia sa pripájajú k viac ako 3900 chráneným názvom, ktoré sú už uvedené v databáze eAmbrosia. Slovensko doteraz malo na zozname agropotravinárskych výrobkov CHZO 18 označení. Posledné boli pridané vlani v auguste Muránske buchty.

Chránené zemepisné označenia predstavujú dôležitý nástroj ochrany duševného vlastníctva pre tradičné poľnohospodárske a potravinárske výrobky z EÚ. Zavedený systém garantuje, že len produkty skutočne viazané na konkrétny región môžu používať svoje názvy, a teda si udržiavajú povesť, kvalitu a ochranu pred falšovaním.





