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Klub 500 aj APZD vítajú návrh EK zjednodušiť daňové pravidlá
Jeho cieľom je podľa EK urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre investície, inovácie a podnikanie.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Zamestnávateľské zväzy Klub 500 a Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) vítajú návrh Európskej komisie (EK) na zjednodušenie daňových pravidiel a administratívnej záťaže pre podniky v Európskej únii (EÚ), ktorý Komisia prijala koncom júna tohto roka. Jeho cieľom je podľa EK urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre investície, inovácie a podnikanie.
„Návrh EK na zjednodušenie daňových pravidiel a zníženie administratívnej záťaže vítame. Každé opatrenie, ktoré uberá byrokraciu a zvyšuje právnu istotu, je krokom správnym smerom,“ priblížil pre TASR výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
„Za pozitívne považujeme najmä dva prvky. Prvým je zavedenie okamžitého odpočtu investícií do výskumu a vývoja. Dnes firma, ktorá kúpi výskumné zariadenie, si jeho cenu odpisuje celé roky. Po novom by si ju mohla odpočítať hneď. Peniaze tak zostanú vo firme vtedy, keď investuje, nie o šesť rokov neskôr. Druhým je úprava pravidiel odpočtu úrokových nákladov pri dlhovom financovaní. Doteraz musel členský štát zaviesť limit 30 % s výnimkou do troch miliónov eur, mohol však podľa vlastného uváženia uplatniť aj prísnejšie limity. Doteraz bola smernica minimálnym štandardom a štát mohol pritvrdiť. Po novom má byť štandardom jednotným,“ spresnil.
EK podľa Gregora hovorí o úspore takmer osem miliárd eur ročne pre celú EÚ. Viac než dve tretiny z tejto sumy pritom tvorí zrušenie zrážkovej dane, teda daňová úspora, nie zníženie byrokracie. „Skutočné administratívne úspory sú rádovo tri miliardy eur. V ekonomike celej Únie ide o necelých päť stotín percenta jej hospodárstva,“ poznamenal.
„Na druhej strane si to ale porovnajme s tým, čo európsky priemysel skutočne dusí. Podľa údajov Svetovej banky platila Európa v júni 2026 za plyn vo veľkoobchode asi 45 eur za megawatthodinu, USA približne deväť eur. Draghiho správa o konkurencieschopnosti označila tento rozdiel za jednu z hlavných príčin európskeho zaostávania. Od jej zverejnenia uplynuli takmer dva roky a nezmenilo sa prakticky nič,“ podčiarkol.
Gregor upozornil, že balík návrhov vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov. Legislatívny proces sa podľa odhadov neuzavrie skôr než v roku 2027 a väčšina opatrení má nadobudnúť účinnosť až od roku 2029, časť dokonca 2030. Európsky priemysel však o svojej konkurencieschopnosti nerozhoduje v roku 2029, rozhoduje o nej už dnes.
Aj APZD víta návrh balíka opatrení EK. „Za najvýznamnejšie pozitíva považujeme oslobodenie od zrážkovej dane pri dividendách, úrokoch a licenčných poplatkoch medzi spoločnosťami v EÚ, vytvorenie spoločného rámca na podporu investícií do výskumu a vývoja, odstránenie predbežných administratívnych postupov pri uplatňovaní týchto oslobodení, zosúladenie pravidiel pre cezhraničné reorganizácie so smernicou o mobilite spoločností,“ uviedla asociácia.
„Pozitívne hodnotíme aj úpravy pravidiel obmedzenia odpočtu úrokových nákladov, rozšírenie výnimiek pri financovaní investícií ako aj zjednodušenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti. Tieto opatrenia môžu prispieť k zníženiu nákladov podnikov na zabezpečenie súladu s daňovými pravidlami,“ doplnila APZD.
EK 24. júna prijala balík opatrení určený na zjednodušenie daňových pravidiel EÚ a zníženie záťaže pre podniky v oblasti dodržiavania predpisov. Opatrenia pozostávajú z dvoch návrhov, takzvaného „omnibusu“ pre zdaňovanie a prepracovaného znenia smernice o administratívnej spolupráci. Zmodernizujú rámec priamych daní EÚ a posilnia konkurencieschopnosť jednotného trhu, pričom zachovajú silnú úroveň ochrany pred daňovými podvodmi, únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam.
„Návrh EK na zjednodušenie daňových pravidiel a zníženie administratívnej záťaže vítame. Každé opatrenie, ktoré uberá byrokraciu a zvyšuje právnu istotu, je krokom správnym smerom,“ priblížil pre TASR výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
„Za pozitívne považujeme najmä dva prvky. Prvým je zavedenie okamžitého odpočtu investícií do výskumu a vývoja. Dnes firma, ktorá kúpi výskumné zariadenie, si jeho cenu odpisuje celé roky. Po novom by si ju mohla odpočítať hneď. Peniaze tak zostanú vo firme vtedy, keď investuje, nie o šesť rokov neskôr. Druhým je úprava pravidiel odpočtu úrokových nákladov pri dlhovom financovaní. Doteraz musel členský štát zaviesť limit 30 % s výnimkou do troch miliónov eur, mohol však podľa vlastného uváženia uplatniť aj prísnejšie limity. Doteraz bola smernica minimálnym štandardom a štát mohol pritvrdiť. Po novom má byť štandardom jednotným,“ spresnil.
EK podľa Gregora hovorí o úspore takmer osem miliárd eur ročne pre celú EÚ. Viac než dve tretiny z tejto sumy pritom tvorí zrušenie zrážkovej dane, teda daňová úspora, nie zníženie byrokracie. „Skutočné administratívne úspory sú rádovo tri miliardy eur. V ekonomike celej Únie ide o necelých päť stotín percenta jej hospodárstva,“ poznamenal.
„Na druhej strane si to ale porovnajme s tým, čo európsky priemysel skutočne dusí. Podľa údajov Svetovej banky platila Európa v júni 2026 za plyn vo veľkoobchode asi 45 eur za megawatthodinu, USA približne deväť eur. Draghiho správa o konkurencieschopnosti označila tento rozdiel za jednu z hlavných príčin európskeho zaostávania. Od jej zverejnenia uplynuli takmer dva roky a nezmenilo sa prakticky nič,“ podčiarkol.
Gregor upozornil, že balík návrhov vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov. Legislatívny proces sa podľa odhadov neuzavrie skôr než v roku 2027 a väčšina opatrení má nadobudnúť účinnosť až od roku 2029, časť dokonca 2030. Európsky priemysel však o svojej konkurencieschopnosti nerozhoduje v roku 2029, rozhoduje o nej už dnes.
Aj APZD víta návrh balíka opatrení EK. „Za najvýznamnejšie pozitíva považujeme oslobodenie od zrážkovej dane pri dividendách, úrokoch a licenčných poplatkoch medzi spoločnosťami v EÚ, vytvorenie spoločného rámca na podporu investícií do výskumu a vývoja, odstránenie predbežných administratívnych postupov pri uplatňovaní týchto oslobodení, zosúladenie pravidiel pre cezhraničné reorganizácie so smernicou o mobilite spoločností,“ uviedla asociácia.
„Pozitívne hodnotíme aj úpravy pravidiel obmedzenia odpočtu úrokových nákladov, rozšírenie výnimiek pri financovaní investícií ako aj zjednodušenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti. Tieto opatrenia môžu prispieť k zníženiu nákladov podnikov na zabezpečenie súladu s daňovými pravidlami,“ doplnila APZD.
EK 24. júna prijala balík opatrení určený na zjednodušenie daňových pravidiel EÚ a zníženie záťaže pre podniky v oblasti dodržiavania predpisov. Opatrenia pozostávajú z dvoch návrhov, takzvaného „omnibusu“ pre zdaňovanie a prepracovaného znenia smernice o administratívnej spolupráci. Zmodernizujú rámec priamych daní EÚ a posilnia konkurencieschopnosť jednotného trhu, pričom zachovajú silnú úroveň ochrany pred daňovými podvodmi, únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam.