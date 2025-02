Klub 500: Diskusia sa musí sústrediť na skutočné výzvy, ktorým SR čelí

Bratislava 6. februára (TASR) - Podnikateľské združenie Klub 500 odmieta šírenie tvrdení o tom, že Slovensko smeruje k vystúpeniu z Európskej únie (EÚ). Vládna politika podľa združenia nijakým spôsobom nevedie k takémuto kroku a protesty založené na tomto naratíve považuje za neopodstatnené. Apeluje na to, aby sa politická diskusia sústredila na skutočné výzvy, ktorým Slovensko čelí, najmä na zlepšenie podnikateľského prostredia, energetickú bezpečnosť a strategické ekonomické rozhodnutia v kontexte rastúcej globálnej neistoty.



"Slovensko ako priemyselná a exportne orientovaná ekonomika nemôže fungovať v prostredí neustálej politickej polarizácie a umelo vytváraných konfliktov. Sme súčasťou EÚ, ktorá je naším kľúčovým hospodárskym priestorom a vystupovanie z nej by bolo ekonomickou katastrofou. Namiesto zbytočného vyvolávania strachu a protestov, ktoré podkopávajú dôveru investorov a stabilitu podnikateľského prostredia, je potrebné sústrediť sa na posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska," vyhlásil v stanovisku Klubu 500 jeho výkonný riaditeľ Tibor Gregor.



Riziká pre slovenský priemysel a ekonomiku neprichádzajú podľa združenia zvnútra, ale zvonku. Poukázalo na začínajúcu obchodnú vojnu medzi Spojenými štátmi a zvyškom sveta, ktorá môže mať ďalekosiahle dôsledky aj pre Slovensko. Hroziace clá na európske výrobky, vrátane automobilov, ocele či iných priemyselných produktov, by mohli negatívne ovplyvniť exportérov, znížiť investície a ohroziť pracovné miesta. V kombinácii s vysokými cenami energií a rastúcou reguláciou v EÚ sa slovenské firmy podľa Klubu 500 ocitajú v situácii, kde je konkurencieschopnosť čoraz viac pod tlakom.



"S veľkým znepokojením vnímame aj zmenu postoja Ukrajiny vo vzťahu k dodávkam plynu pre Slovensko. Ukrajina od roku 2025 už neumožňuje tranzit ruského plynu cez svoje územie, čím ohrozuje energetickú bezpečnosť viacerých krajín vrátane Slovenska. Považujeme za paradoxné, že práve Slovensko patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny v pomere k svojmu HDP, a napriek tomu sme vystavení jednostranným krokom, ktoré majú vážne hospodárske dôsledky," konštatoval Gregor.



"Klub 500 víta skutočnosť, že predseda vlády SR Robert Fico aktívne obhajuje ekonomické záujmy Slovenska na európskej úrovni a presadzuje opatrenia, ktoré zabezpečujú stabilitu nielen slovenskej, ale aj európskej ekonomiky. Je dôležité, aby Slovensko zohrávalo aktívnu úlohu v EÚ, hájilo svoje národné záujmy a zároveň podporovalo riešenia, ktoré prispievajú k celkovej prosperite jednotného európskeho trhu," doplnil výkonný riaditeľ.