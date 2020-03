Klub 500: Je dobré, že vláda začala konať, no malo sa to udiať už skôr

Bratislava 26. marca (TASR) – Najväčší zamestnávatelia na Slovensku združení v Klube 500 privítali prvé opatrenia na podporu podnikateľov, ktoré v stredu (25. 3.) predstavila vláda. Firmy však upozornili, že vláda mala konať už skôr. Ekonomika je na rázcestí a podnikatelia čakajú, keď vstúpia do platnosti vládou deklarované opatrenia a začnú sa realizovať, uviedol pre TASR výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 21. marca.



"Nemecko aj Rakúsko začalo pristupovať k opatreniam pri oveľa vyššom počte infikovaných osôb v krajine, teda oveľa neskôr ako Slovensko, avšak boli schopní ich prijať a zrealizovať, naopak, oveľa skôr ako my," upozornil Gregor.



Zamestnávatelia zdôraznili, že štát by mal plošne odškodňovať všetky podnikateľské subjekty, ktoré z rozhodnutia štátu stoja alebo nemajú objednávky, alebo im vypadli dodávky surovín. "Teda podnikateľ, ktorý je zasiahnutý z akéhokoľvek dôvodu krízou, bude mať nárok na príspevok od štátu bez ohľadu na veľkosť podniku. Lebo taký istý je dosah na malého podnikateľa a živnostníka ako na veľký podnik," uviedol Gregor.



Klubu 500 sa nepáči, že štát nebude straty a náklady na zamestnancov, ktoré vznikli v dôsledku pandémie, kompenzovať spätne. Ak vláda nebude kompenzovať straty firmám, tisícky ľudí skončia podľa zamestnávateľov na úradoch práce a náklady na nich bude musieť znášať štát. "Je škoda, že štát na krízu reaguje až v čase krízy. Po príprave protikrízových opatrení sme totiž volali už v čase, keď sa začala ekonomika ochladzovať, netušiac, že nás postretne oveľa horšia situácia o niekoľko mesiacov neskôr," dodal Klub 500.