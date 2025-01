Klub 500: Kompas konkurencieschopnosti od je sklamaním, EÚ chce činy

Bratislava 30. januára (TASR) - Kompas konkurencieschopnosti pre Európsku úniu (EÚ), ktorý v stredu (29. 1.) predstavila Európska komisia (EK) a ktorý má usmerniť hospodársku politiku únie na nasledujúce roky, je sklamaním. Obsahuje totiž len politické deklarácie, neponúka však žiadne okamžité a konkrétne opatrenia na riešenie súčasnej ekonomickej krízy. Dokument takto vo štvrtok zhodnotil Klub 500.



"Podniky v EÚ čelia čoraz väčšiemu tlaku - vysokým cenám energií, nadmernej regulácii a rastúcej globálnej konkurencii. Napriek tomu dokument nepredstavuje žiadne konkrétne riešenia na okamžité zníženie cien energií či podporu priemyslu. Namiesto toho pokračuje v nastolenom kurze "zelenej transformácie", ktorá síce znie ambiciózne, no v realite podkopáva konkurencieschopnosť európskych firiem," vyhlásil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Kým priemyselníci a podnikatelia podľa neho denne bojujú s realitou vysokých cien energií, nedostatku investícií a administratívnej záťaže, EK namiesto riešení ponúka všeobecné frázy a dlhodobé vízie, ktoré nereflektujú naliehavé problémy hospodárstva. Príkladom je iniciatíva Green Deal. "Namiesto toho, aby priznala, že ide o chybný koncept s katastrofálnymi dopadmi na podnikateľské prostredie, verejne ho "predáva" ako výzvu pre priemysel a príležitosť na rast. Výsledkom je len ďalšie prehlbovanie problémov, keď sa firmy musia prispôsobovať nelogickým pravidlám namiesto toho, aby sa mohli sústrediť na inovácie a konkurencieschopnosť," konštatoval Gregor.



Pripustil, že obnoviteľné zdroje energie sú dôležitou súčasťou energetického mixu, ich nestabilná dodávka však vyvoláva zásadné otázky. Priemysel pritom potrebuje stabilné a predvídateľné dodávky energie. Klub 500 kritizuje aj nerovný prístup v rámci EÚ napríklad pri regulovaných cenách elektriny. "Ako je možné, že Francúzsko môže pre svojich podnikateľov využívať regulované ceny elektriny vyrobenej z jadrových zdrojov, zatiaľ čo Slovensko, ktoré má elektrinu vyrobenú z tých istých zdrojov, takúto možnosť nemá?" spýtal sa Gregor.



Poukázal aj na to, že zverejnený dokument priznáva, že EÚ zaostáva v inováciách a produktivite za USA a Čínou, pričom európske podniky sú pod tlakom rastúcej regulácie a nerovnakých podmienok na globálnom trhu. "Ak chce Európa skutočne obstáť v globálnej konkurencii, musí odstrániť prekážky pre podnikanie, zabezpečiť dostupnú energiu za konkurencieschopné ceny a prestať sa spoliehať na utopické predstavy o udržateľnosti bez ekonomickej reality," podčiarkol Gregor. Klub 500 v tejto súvislosti vyzýva EK, aby začala počúvať hlas priemyslu a podnikateľov a prijala opatrenia, ktoré povedú k skutočnému zlepšeniu podnikateľského prostredia v Európe.



Zverejnený kompas má podľa EK vytýčiť cestu na to, aby sa EÚ stala miestom, kde sa vyrábajú a uvádzajú na trh budúce čisté technológie, služby a produkty, ktoré pomôžu Európe stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Je reakciou na to, že počas posledných dvoch desaťročí EÚ neudržala krok s veľkými ekonomikami sveta. Podľa eurokomisie však má únia všetko potrebné na zvrátenie tohto trendu vďaka svojej vzdelanej pracovnej sile, kapitálu, úsporám, jednotnému trhu a jedinečnej sociálnej infraštruktúre za predpokladu, že bude riešiť existujúce prekážky a štrukturálne nedostatky.