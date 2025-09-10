< sekcia Ekonomika
Klub 500: Konsolidácia nemôže byť iba na úkor podnikateľov a občanov
Kamenický 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Konsolidácia verejných financií sa nemôže diať iba na úkor podnikateľov a občanov. Klub 500 preto so znepokojením prijal balík konsolidačných opatrení, ktoré predstavilo Ministerstvo financií SR. V oznámenom balíku chýbajú akékoľvek opatrenia na zníženie cien energií pre priemysel alebo na podporu konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Uviedol to Martin Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, v reakcii na opatrenia, ktoré 9. septembra predstavil minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Naopak, väčšina opatrení sa podľa Gregora sústreďuje na ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia bez toho, aby sa vytvorili predpoklady pre rast ekonomiky prostredníctvom podpory investícií, inovácií, vedy a výskumu či zavedenia cielených kompenzácií vysokých cien energií po vzore ostatných členských krajín EÚ. Z pohľadu Klubu 500 ide podľa neho o jednostranný prístup, ktorý síce krátkodobo môže zvýšiť príjmy štátu, no dlhodobo poškodí zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast hospodárstva.
„Za mimoriadne problematické považujeme malý príspevok štátu ku konsolidácii, keďže v balíku nevidíme žiadne reálne opatrenia na redukciu výdavkov štátu. Deklarovanú tzv. energopomoc vo výške 430 miliónov eur považujeme len za účtovný presun - zo štátneho rozpočtu na fondy EÚ - bez skutočného prínosu pre ekonomiku a bez riešenia vysokých cien energií pre priemysel,“ upozornil.
„Na druhej strane sme svedkami masívnych opatrení, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov a ich zamestnancov - predĺženie platenia PN zamestnávateľom z 10 na 14 dní, ktoré zvyšuje náklady firiem bez akéhokoľvek kompenzačného mechanizmu, zavedenie progresívneho zdanenia fyzických osôb a zvyšovanie odvodov, čo negatívne zasiahne nielen zamestnancov, ale aj spotrebu,“ podčiarkol.
Klub 500 však oceňuje, že zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bol oslovený s požiadavkou predložiť návrhy na možné riešenia vysokých cien energií pre priemysel a že aj Ministerstvo hospodárstva SR má pripravený návrh schémy podpory pre elektroenergeticky náročný priemysel. „Tieto aktivity vnímame pozitívne, no celý proces trvá neprimerane dlho a najmä absentuje koordinácia medzi jednotlivými inštitúciami. Mrzí nás, že tieto návrhy neboli ani len spomenuté v konsolidačnom balíku Ministerstva financií SR,“ zdôraznil.
„Očakávame, že vláda Slovenskej republiky bude v rámci konsolidačného balíka hľadať nielen spôsoby, ako získať dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu, ale aj opatrenia, ktoré podporia tvorbu hodnôt, pracovných miest a dlhodobý rast hospodárstva,“ dodal Gregor.
Kamenický 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.
Naopak, väčšina opatrení sa podľa Gregora sústreďuje na ďalšie zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia bez toho, aby sa vytvorili predpoklady pre rast ekonomiky prostredníctvom podpory investícií, inovácií, vedy a výskumu či zavedenia cielených kompenzácií vysokých cien energií po vzore ostatných členských krajín EÚ. Z pohľadu Klubu 500 ide podľa neho o jednostranný prístup, ktorý síce krátkodobo môže zvýšiť príjmy štátu, no dlhodobo poškodí zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast hospodárstva.
„Za mimoriadne problematické považujeme malý príspevok štátu ku konsolidácii, keďže v balíku nevidíme žiadne reálne opatrenia na redukciu výdavkov štátu. Deklarovanú tzv. energopomoc vo výške 430 miliónov eur považujeme len za účtovný presun - zo štátneho rozpočtu na fondy EÚ - bez skutočného prínosu pre ekonomiku a bez riešenia vysokých cien energií pre priemysel,“ upozornil.
„Na druhej strane sme svedkami masívnych opatrení, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov a ich zamestnancov - predĺženie platenia PN zamestnávateľom z 10 na 14 dní, ktoré zvyšuje náklady firiem bez akéhokoľvek kompenzačného mechanizmu, zavedenie progresívneho zdanenia fyzických osôb a zvyšovanie odvodov, čo negatívne zasiahne nielen zamestnancov, ale aj spotrebu,“ podčiarkol.
Klub 500 však oceňuje, že zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bol oslovený s požiadavkou predložiť návrhy na možné riešenia vysokých cien energií pre priemysel a že aj Ministerstvo hospodárstva SR má pripravený návrh schémy podpory pre elektroenergeticky náročný priemysel. „Tieto aktivity vnímame pozitívne, no celý proces trvá neprimerane dlho a najmä absentuje koordinácia medzi jednotlivými inštitúciami. Mrzí nás, že tieto návrhy neboli ani len spomenuté v konsolidačnom balíku Ministerstva financií SR,“ zdôraznil.
„Očakávame, že vláda Slovenskej republiky bude v rámci konsolidačného balíka hľadať nielen spôsoby, ako získať dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu, ale aj opatrenia, ktoré podporia tvorbu hodnôt, pracovných miest a dlhodobý rast hospodárstva,“ dodal Gregor.
Kamenický 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.