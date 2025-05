Klub 500: Konsolidácia sa má začať znižovaním výdavkov štátu

Bratislava 28. mája (TASR) - Udržateľná konsolidácia sa musí začať na strane štátu. Klub 500 preto vyzýva vládu, aby pri konsolidácii verejných financií uprednostnila opatrenia zamerané na znižovanie výdavkov štátu a optimalizáciu verejnej správy. Len tak je možné dosiahnuť udržateľnú konsolidáciu, ktorá nebude ďalšou ranou pre podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku. Uviedol to v stredu na stretnutí s novinármi výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



„Vládny konsolidačný balík sa zameriava takmer výlučne na zvyšovanie príjmov štátu, pričom zanedbáva možnosti úspor na strane vlastnej prevádzky a optimalizácie nákladov. Tento jednostranný prístup vytvára nerovnováhu v konsolidácii verejných financií a kladie neprimeranú záťaž na podnikateľské prostredie,“ podčiarkol.



„Jednostranné zameranie sa na fiškálnu konsolidáciu prostredníctvom zvyšovania príjmov štátu, najmä na úkor podnikateľského sektora, neprináša dlhodobo udržateľné riešenia. Nadmerné zaťažovanie firiem môže viesť nielen k znižovaniu ich investičnej aktivity a konkurencieschopnosti, ale aj k prepúšťaniu zamestnancov, presunu výroby a kapitálu do iných krajín s priaznivejším podnikateľským prostredím a v konečnom dôsledku k oslabeniu hospodárskej základne, ktorá zabezpečuje zdroje pre verejné rozpočty,“ zdôraznil Gregor.



Klub 500 podľa neho navrhuje, aby vláda pri konsolidácii verejných financií uprednostnila optimalizáciu výdavkov v kľúčových oblastiach prevádzky štátu, a to najmä znižovaním osobných výdavkov vo verejnej správe. Počet zamestnancov verejnej správy neustále rastie, pričom osobné výdavky na zamestnancov verejnej správy v prepočte na jeden pracovný deň stúpli zo sumy 17,96 milióna eur v roku 2009 na 49,85 milióna eur v roku 2024. Podľa prognóz by tieto výdavky mali stúpnuť až na sumu 56,44 milióna eur v roku 2027.



Ďalšou z oblastí, kde môže štát dosiahnuť výrazné úspory, je podľa Gregora školstvo. Úspory možno dosiahnuť aj racionalizáciou územnej samosprávy. Slovensko má jednu z najroztrieštenejších územných samospráv v EÚ. Až 95 % obcí má menej ako 5000 obyvateľov, čo vedie k neefektívnemu využívaniu verejných zdrojov. Optimalizáciu treba aj v rezorte vnútra - Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyšším počtom policajtov na 100.000 obyvateľov. Zatiaľ čo krajiny, ako Fínsko či Dánsko majú do 200 policajtov na 100.000 obyvateľov, na Slovensku je to až 369 policajtov.



Zefektívniť treba podľa Gregora energopomoc a odstrániť krížové dotácie na úkor priemyslu. Slovensko za posledné tri roky vynaložilo na energopomoc viac ako 4,8 miliardy eur, pričom cena elektriny pre domácnosti zostáva regulovaná a všetky súvisiace poplatky sú naďalej umelo znižované na úkor priemyselných odberateľov. Klub 500 preto navrhuje, aby štát najneskôr od 1. júla 2025 zaviedol prechodné obdobie, počas ktorého bude garantovať cenu komodity len do výšky základnej spotreby (napríklad 1500 kWh/rok na jedno odberné miesto).