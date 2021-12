Klub 500 kritizuje zloženie rady vlády pre plán obnovy

Bratislava 15. decembra (TASR) - Vláda na svojom utorkovom (14. 12.) rokovaní schválila založenie svojho nového poradného orgánu - Rady vlády SR pre plán obnovy a odolnosti SR. Klub 500 kritizuje, že medzi členmi je slabé zastúpenie zamestnávateľov a, naopak, výrazné zastúpenie má tretí sektor. Materiál v utorok ministri odobrili s pripomienkou, pričom tou bolo práve pridanie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Zväzu podnikateľov Slovenska (ZPS) medzi členov rady. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor úradu vlády.



Klub 500 nesúhlasí so zložením Rady vlády SR pre plán obnovy a odolnosti SR tak, ako to schválila vláda. Z pohľadu klubu je neprijateľné, aby v návrhu absentovalo adekvátne zastúpenie reprezentantov súkromného sektora, ktorí sa podieľajú na napĺňaní štátneho rozpočtu a zo zdrojov, ktorých bude návratná časť plánu obnovy splácaná.



Združenie firiem nad 500 zamestnancov už v pripomienkovom konaní žiadalo doplnenie rady viacerých podnikateľských zväzov. "Žiaľ, k uvedenému návrhu sa úrad vlády nevyjadril. Nevieme, akým kľúčom sa skladala rada vlády," kritizuje Klub 500.



"Nerozumieme, prečo majú o Slovensku rozhodovať zahraničné obchodné komory a prečo má tretí sektor v rade tak výrazné zastúpenie. Sú to predsa firmy a zamestnávatelia, ktorí riešia zamestnanosť a plnia štátny rozpočet," uzavrel Klub 500.



Predsedom nového poradného orgánu je premiér SR a podpredsedom vedúci úradu vlády. V materiáli, ktorý v utorok ministri schválili s pripomienkou, sa medzi vymenovanými členmi nachádzajú okrem ministrov, predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a splnomocnencov vlády aj rôzne združenia. Sú tu napríklad zástupcovia samospráv, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, odborári, viacero obchodných komôr a neziskových organizácií či občianskych združení. Spomínaná pripomienka sa týkala práve pridania AZZZ a ZPS medzi členov. Klub 500 v rade zastúpenie nemá.