Klub 500: Návrh reformného plánu obsahuje nemerateľné opatrenia

Bratislava 29. septembra (TASR) - Návrh reformného plánu Slovenska obsahuje množstvo čiastkových a miestami až chaotických opatrení. Tvrdí to združenie Klub 500, ktoré vidí najväčšie rezervy v oblasti daní a odvodov či podpory inovácií.



Jednotlivé členské krajiny majú do 15. októbra predniesť Európskej komisii svoje prvé návrhy národných plánov na diskusiu a definitívny plán obnovy sú krajiny zaviazané predložiť do 30. apríla 2021. "Predložený návrh plánu Slovensko 2.0 nie je zoznamom štrukturálnych reforiem, ale množstvom čiastkových, nekonkrétnych, nemerateľných, systémovo nesúvisiacich opatrení. V takejto podobe nezabezpečia riadne fungovanie hospodárstva, jeho zotavenie po kríze a ani mu neumožnia naštartovať svoj rastový potenciál. Samotnú víziu materiálu nevnímame ako reformný plán, ale nereálne predstavy bez reálnych nástrojov," uviedol v stanovisku pre médiá výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Materiál podľa Klubu 500 napríklad nerieši problematiku bujnejúcej a neefektívnej verejnej správy, vysokého daňovo-odvodového zaťaženia a málo zdôrazňuje potrebu prepojenia vzdelávania s praxou. Priemyselníkom chýbajú v navrhovanej stratégii aj opatrenia na podporu digitalizácie priemyslu, zlepšovania podnikateľského prostredia či udržateľnej produkcie potravín. Najväčším sklamaním je však pre Klub 500 oblasť vedy, výskumu a inovácií. "Plán obnovy nehovorí o podpore priemyslu, ktorý sa na Slovensku podieľa 25,1 % na celkovej zamestnanosti a je najvyšším zdrojom napĺňania štátneho rozpočtu. Nehovorí ani o podpore priemyselného a podnikového výskumu a vývoja, ktorý je cestou k zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Autori síce správne konštatujú, že hlavným zdrojom zásadných a originálnych inovácií býva podnikový výskum, prečo však chcú jeho podporu realizovať formou vyšších výdavkov na vedu a výskum pre univerzity a Slovenskú akadémiu vied?" pýta sa Gregor.



Klub 500 vyčíta vláde aj netransparentný prístup a zloženie pracovnej skupiny. "Ak má byť jedným z hlavných cieľov plánu obnovy naštartovanie ekonomiky po kríze, zabezpečenie udržateľného a dlhodobého rastu ekonomiky, tak považujeme zloženie pracovnej skupiny, v ktorej je z 90 členov len jediný priamy zástupca priemyslu, za neprijateľné. A to všetko v krajine, ktorá má v rámci EÚ jeden z najvyšších podielov priemyslu na hrubom domácom produkte," upozorňuje Gregor.



Združenie navrhuje v reformnom pláne špecifikovať oblasti obnovy slovenského hospodárstva podobne, ako to urobilo Francúzsko. Odporúča sústrediť sa na tri hlavné oblasti, ktorými sú konkurencieschopnosť a inovácie, zamestnanosť, vzdelávanie a sociálna súdržnosť, ako aj zelené investície a investície do regiónov.