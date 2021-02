Klub 500 nesúhlasí so snahou vlády o kontrolu kritickej infraštruktúry

Bratislava 3. februára (TASR) – Vládou schválený návrh zákona, ktorý by mal obmedziť prevody firiem z takzvanej kritickej infraštruktúry, zasahuje do ústavou garantovaných práv. Ide o riešenie, ktoré by malo negatívny dosah na podnikateľské prostredie a prinieslo by so sebou množstvo sporov, uviedol v stredu Klub 500, ktorý združuje najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Klub zároveň žiada, aby bol návrh stiahnutý z legislatívneho procesu.



"Ochrana strategických podnikov má význam, nie však za cenu extrémnych, nepremyslených a neprediskutovaných riešení, ktoré neprimerane zasahujú do ústavou garantovaných práv," uviedol Klub 500. Návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre nečakane prerokoval kabinet Igora Matoviča (OĽANO) v pondelok (1. 2.) a navrhol ho schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.



Zamestnávateľom sa okrem iného nepáči, že vláda o návrhu nediskutovala so zástupcami dotknutých segmentov a podľa Klubu 500 schválila návrh, ktorý zásadným spôsobom zasahuje do ústavou garantovaných práv. "Vláda opäť porušila legislatívne pravidlá, keď o návrhu nebolo vedené riadne pripomienkové konanie. Zároveň využila skrátené legislatívne konanie, čo koaličné strany za predchádzajúcich vlád samy tvrdo kritizovali a čo je nepochybne v rozpore s programovým vyhlásením vlády," upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Vládou schválená novela zákona o kritickej infraštruktúre navrhuje podľa zamestnávateľov extrémne riešenia, ktoré nie sú v Európskej únii bežné. Prevod vlastníctva firiem má byť podmienený súhlasom vlády už pri ich päťpercentnom podiele, a to aj v rámci EÚ. "Ide o nekvalitnú a narýchlo pripravenú novelu, ktorá zasahuje do nedotknuteľnosti vlastníckych práv, je podľa nášho názoru v rozpore s právom EÚ a aj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky," zdôraznil Gregor.



Klub 500 upozornil, že súhlasu vlády podlieha aj prevod vlastníckych práv osôb, ktoré majú nepriamu účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach a ktoré sú napríklad obchodované na svetových burzách. Pokiaľ by bola novela schválená, poškodí to podľa podnikateľov Slovensko pred investormi a takto nastavené podmienky budú predmetom súdnych sporov.