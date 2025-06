Klub 500: Nový energetický rámec EÚ dáva šancu priemyslu

Bratislava 26. júna (TASR) - Klub 500 víta rozhodnutie Európskej komisie (EK) o prijatí nového rámca štátnej pomoci na podporu priemyslu, ktorý nahrádza doterajší krízový a prechodný rámec. Uviedol to Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500, v reakcii na stredajšie (25. 6.) oznámenie, že EK schválila štátnu pomoc pre veľké firmy s cieľom znížiť náklady na elektrinu.



Gregor pripomenul, že nový mechanizmus umožňuje energeticky náročným podnikom získať zľavu až 50 % z veľkoobchodnej ceny elektriny, čo predstavuje dôležitý krok k zníženiu extrémnych energetických nákladov, ktoré v posledných rokoch zásadne podkopávali konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.



Podčiarkol, že slovenské podniky, najmä energeticky nároční odberatelia, sú dlhodobo vystavené vysokým cenám elektriny, ktoré sú výrazne vyššie než v okolitých krajinách. V kombinácii s nákladnými regulačnými opatreniami a rastúcimi environmentálnymi požiadavkami to vedie k odlevu investícií, znižovaniu výroby a strate pracovných miest.



Klub 500 podľa Gregora opakovane upozorňuje na to, že Slovensko patrí z hľadiska konkurencieschopnosti priemyslu medzi najslabšie krajiny regiónu, najmä pre spomínané vysoké ceny energií, rastúce daňovo-odvodové zaťaženie a neefektívne nastavenú hospodársku politiku štátu.



Poznamenal, že aj v najnovšom rebríčku World Competitiveness Index sa SR v oblasti konkurencieschopnosti prepadla na historické dno, pričom zaznamenala najhorší výsledok v rámci celej EÚ. Bez zmeny politiky EÚ a štátu tak Slovensko riskuje, že v globálnych pretekoch o konkurencieschopnosť „stratí dych“.



„Ak Slovensko nový rámec využije efektívne, môže to priniesť reálnu úľavu pre priemysel, ktorý dnes nesie neúmernú záťaž. Oceňujeme, že Komisia umožní podporu energeticky náročných podnikov, čo je v kontexte slovenského hospodárstva, postaveného na výrobe, kľúčové,“ uviedol Gregor.



Z pohľadu Slovenska je podľa Gregora strategicky významné, že nový rámec umožňuje znižovať náklady na energie pre najviac zasiahnuté odvetvia, ktoré sú oporou hospodárskeho rastu krajiny. To má potenciál zabezpečiť, aby slovenský priemysel nemusel odchádzať zo Slovenska ani z Európy v dôsledku priaznivejších podmienok v iných regiónoch sveta.



Z tohto dôvodu Klub 500 vyzýva vládu SR, aby na svojom najbližšom zasadnutí schválila konkrétne schémy štátnej pomoci v zmysle nového rámca, platné už od 1. júla 2025, a aby využila všetky dostupné možnosti na ochranu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu a udržania zamestnanosti. Len tak si môže Slovensko zabezpečiť stabilné a udržateľné príjmy štátneho rozpočtu.



Agentúra DPA v stredu (25. 6.) informovala, že EK odsúhlasila, aby členské štáty EÚ mohli dotovať ceny elektrickej energie pre veľké podniky. Cieľom je umožniť rozvoj čistej energie, čistých technológií a dekarbonizáciu priemyslu.