Klub 500: Obnovená štátna pomoc je neférová a diskriminačná

Bratislava 13. decembra (TASR) – Obnovená štátna pomoc nie je skutočnou pomocou, ale podrazom voči tým, ktorí tvoria pracovné miesta, hľadajú aj počas lockdownu spôsob, ako udržať zamestnanosť a chod podniku. Tak v pondelok zhodnotili členovia združenia zamestnávateľov Klub 500 nové pravidlá štátnej pomoci, ktoré v nedeľu (12. 12.) predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO) spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO).



Nárok na štátny príspevok podľa opatrenia 3B majú mať po novom iba prevádzky, ktoré boli z dôvodu sprísnenia protipandemických opatrení ku koncu novembra zatvorené, zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 % a zamestnávajú do 50 zamestnancov. Podľa Klubu 500 je takto nastavená schéma štátnej pomoci diskriminačná tak pre prevádzky, ktoré mali nižší pokles tržieb, ako aj pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako päť desiatok ľudí.



"Premiér pri predstavovaní štátnej pomoci deklaroval, že štát myslí na prevádzky postihnuté lockdownom. Prečo však diskriminuje tých, ktorí majú pokles menší ako 40 %? Prečo diskriminuje podnikateľov a podniky, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov a zaznamenali pokles tržieb? Prečo môžu pomoc čerpať len zavreté prevádzky? Je množstvo firiem, výrobcov a dodávateľov, ktorí sú priamo zasiahnutí, aj keď zatvorení neboli," upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Z pohľadu Klubu 500 je pomoc na udržanie pracovných miest "investícia" štátu na zabezpečenie svojich budúcich príjmov, z ktorých krajina funguje. Obnovená štátna pomoc v tomto zmysle nie je podľa Gregora skutočnou pomocou, ale „podrazom voči tým, ktorí tvoria pracovné miesta, hľadajú aj počas lockdownu spôsob, ako udržať chod podniku“. Ak totiž podnik udrží pracovné miesto a zamestnanca neprepustí, ten neskončí na úrade práce a nebude odkázaný na dávky od štátu. "To, čo v nedeľu predstavila vláda, sa však podľa nás úplne míňa svojmu účelu," zhodnotil Gregor. Klub 500 žiada pomoc prehodnotiť a zahrnúť do nej aj firmy s nižším poklesom tržieb ako 40 % a zamestnávajúce aj viac ako 50 ľudí.