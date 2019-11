Klub 500 oceňuje schválenú podporu výstavby podnikových bytov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Klub 500 združujúci slovenských vlastníkov a spoluvlastníkov spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov oceňuje schválenie podpory výstavby podnikových nájomných bytov formou zrýchlených odpisov prostredníctvom novely zákona o dani z príjmov. Zamestnávatelia tak budú môcť efektívnejšie stavať byty a prideľovať ich svojim zamestnancom a ich rodinám, čo môže pomôcť riešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť. Vyplýva to z reakcie Klubu 500 na štvrtkové (28. 11.) schválenie novely zákona o dani z príjmov.



"Klub 500 oceňuje, že poslanci vzali do úvahy pripomienky odbornej verejnosti a zákon zaviedol aj osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre zamestnávateľov. Podnikatelia tak budú motivovaní poskytovať zamestnancom nájomné byty za zvýhodnené nájomné (zamestnancom sa to nezapočíta ako nedaňový príjem). Pokiaľ je v súčasnosti doba odpisovania nájomných nehnuteľností 40 rokov a podnikateľ si môže uplatniť odpisy len do výšky príjmov z prenájmu, tak po novom bude doba odpisovania podnikových nájomných bytov 6 rokov a podnikateľ si bude môcť uplatniť odpisy v plnej výške," povedal Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.



Možnosť stavať nájomné byty je podľa Klubu 500 pre podnikateľov dôležitá práve v čase, keď je boj o konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Klub 500 verí, že výstavba podnikových nájomných bytov prispeje k mobilite pracovnej sily a zmierni problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov v regiónoch. V neposlednom rade je výstavba podnikového nájomného bývania tiež jedným z krokov k zníženiu regionálnych rozdielov.



Novelu zákona o dani z príjmov z dielne koaličnej SNS, ktorou sa má zaviesť inštitút podnikových bytov, plénum 28. novembra schválilo. Poslanci ním chcú podporiť mobilitu pracovnej sily.



Zavádza sa tak osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnávajúcim viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov za presne vymedzených podmienok. "Pre vlastné budovy slúžiace na ubytovanie zamestnancov je na strane zamestnanca zavedené oslobodenie nepeňažného príjmu," uviedli poslanci. Bytová výmera však nebude môcť presiahnuť viac ako 100 štvorcových metrov.



Podľa prechodných ustanovení sa navrhovaný spôsob odpisovania budov použije aj na budovy zaradené a odpisované do 31. decembra 2019, pričom tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2020. Navrhované oslobodenie nepeňažného plnenia pre zamestnancov sa prvýkrát použije pri poskytovaní ubytovania po 31. decembri 2019. Novela zákona má začať platiť od 1. januára budúceho roka.