Klub 500 odmieta úvahy o lockdowne, nevylučuje štrajk a blokády ciest

Bratislava 16. marca (TASR) – Najväčší slovenskí zamestnávatelia združení v Klube 500 odmietajú úvahy o možnom zavedení tvrdého lockdownu, ktorý by zastavil okrem kritickej infraštruktúry výrobu vo všetkých podnikoch. Zamestnávatelia sú pripravení v prípade vyhlásenia lockdownu vyhlásiť štrajk, blokovať cesty vo svojich regiónoch a touto formou upozorniť na nelogické, nezmyselné a šikanózne opatrenia vlády, uviedol v utorok Klub 500.



"Vážení predstavitelia vlády Slovenskej republiky, prestaňte rozprávať o vyhlásení tvrdého lockdownu," vyzval predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Klub 500 podľa neho nevidí jediný dôvod, prečo by Slovensko ako jediná krajina EÚ, malo pristúpiť k najtvrdšiemu opatreniu, ktorým je vypnutie ekonomiky. "Namiesto toho, aby ste sa zamysleli nad sebou, nad svojou prácou a svojimi výsledkami, neustále prichádzate s rozporuplnými, neuváženými a mnohokrát nerealizovateľnými opatreniami, ktoré prinášajú chaos a znechutenie obyvateľstva," uviedol Soták.



Šéf Klubu 500 pripomenul, že podniky testujú svojich zamestnancov a výsledky testovania sa pohybujú dlhodobo okolo jedného percenta pozitívnych ľudí. Väčšina firiem sa podľa neho teší rastúcej zákazkovej náplni, úvahy o lockdowne zneisťujú ich obchodných partnerov. Podnikatelia sú znepokojení aj vyhláseniami o vypínaní ekonomiky zo strany niektorých predstaviteľov obcí a miest, naposledy od primátora Nitry. "Klub 500 považuje tieto vyhlásenia za trestný čin, za šírenie poplašnej správy, nakoľko majú priamy negatívny dopad na fungovanie našich firiem," uviedol Soták.



Podnikatelia nesúhlasia ani s rozhodnutím o plošnom zavedení respirátorov. Pripomenuli, že respirátory nie sú určené na celodenné nosenie mladými, starými či chorými ľuďmi. Klub 500 vidí riešenie súčasnej situácie v liečbe pozitívnych obyvateľov okamžite po testovaní pri nástupe do domácej karantény.