Klub 500 podporuje spoločné stanovisko RÚZ a KOZ v otázke konsolidácie
Konsolidácia verejných financií nemôže byť podľa nich postavená len na ďalšom zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia firiem a občanov.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Je správne a dôležité, že kľúčoví sociálni partneri v historicky prvej dohode predstavili konkrétne a racionálne opatrenia, ktoré by mohli priniesť do štátneho rozpočtu takmer dve miliardy eur ročne. Uviedol to v pondelok Klub 500, ktorý sa pripája k spoločnému stanovisku Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR v otázke konsolidácie verejných financií.
„Sme svedkami toho, že vláda opakuje chyby z minulosti - o konsolidačných opatreniach rozhoduje za zatvorenými dverami, bez reálneho dialógu s tými, ktorí konsolidáciu v konečnom dôsledku zaplatia - so zamestnávateľmi a zamestnancami. Takýto prístup je neprijateľný a podkopáva dôveru v celý proces,“ zdôraznili predstavitelia klubu.
Konsolidácia verejných financií nemôže byť podľa nich postavená len na ďalšom zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia firiem a občanov. Štát a samosprávy musia prispieť vlastnou optimalizáciou a úsporami, a to najmä v oblasti osobných výdavkov, ktoré presahujú 14 miliárd eur ročne. Ak vláda neotvorí otázku efektívnosti verejnej a miestnej správy, jej snaha o konsolidáciu stratí akúkoľvek dôveryhodnosť, skonštatoval Klub 500.
„Slovenský priemysel už dnes zápasí s vysokými cenami energií, rastúcou reguláciou a nepredvídateľným legislatívnym prostredím. Ďalšie jednostranné zaťaženie bez serióznej diskusie môže mať devastujúce dôsledky pre konkurencieschopnosť, investície a zamestnanosť,“ dodal.
Klub 500 vyzýva vládu, aby rešpektovala spoločný postoj zamestnávateľov a odborov a aby sa konsolidácia uskutočnila na základe odbornej a otvorenej diskusie s tými, ktorí ju v konečnom dôsledku zaplatia. Len tak je podľa klubu možné prijať opatrenia, ktoré budú nielen zodpovedné, ale aj dlhodobo udržateľné.
