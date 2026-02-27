< sekcia Ekonomika
Klub 500: Reštart Slovalca je strategická otázka konkurencieschopnosti
Obnovenie prevádzky má význam nielen pre región a pracovné miesta, ale aj pre hospodárstvo Slovenska a Európskej únie, ich konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok kritických surovín.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Zamestnávatelia združení v Klube 500 podporili plány na reštart výroby hliníka v spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom. Obnovenie prevádzky má význam nielen pre región a pracovné miesta, ale aj pre hospodárstvo Slovenska a Európskej únie, ich konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok kritických surovín, uviedol v piatok Klub 500.
Zastavenie výroby v Slovalcu v januári 2023 znamenalo stratu jedinej primárnej produkcie hliníka na Slovensku a výrazné oslabenie našej priemyselnej sebestačnosti. „Keď sa výroba v Slovalcu zastavila, dopyt po hliníku nezmizol. Naopak, slovenský, ekologickejšie vyrábaný kov bol nahradený dovozom z Ruska či Číny, kde vzniká s niekoľkonásobne vyššou emisnou stopou,“ upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Slovensko tak neprišlo len o významnú priemyselnú kapacitu, ale taktiež EÚ prišla o environmentálne zodpovednejšiu výrobu hliníka a väčšiu mieru surovinovej istoty. Gregor pripomenul, že EÚ stratila v období rokov 2019 až 2023 približne polovicu svojej kapacity na spracovanie primárneho hliníka.
Kľúčovým problémom prevádzky energeticky náročných podnikov na Slovensku sú podľa Klubu 500 dlhodobo nastavené podmienky, ktoré ho znevýhodňujú oproti konkurencii. Najväčšiu záťaž predstavujú vysoké nepriame náklady na oxid uhličitý (CO2), ktoré sú premietnuté do cien elektriny. Európska legislatíva pritom umožňuje tieto náklady kompenzovať. Navyše, kompenzácie nie sú hradené z daní občanov, ale z výnosov z predaja emisných kvót.
Zamestnávatelia ocenili, že vláda otvára tému zvýšenia zliav z prenosových poplatkov pre energeticky náročný priemysel. Cieľom je odstrániť konkurenčné znevýhodnenie slovenských podnikov a priblížiť ich podmienky štandardu v priemyselne vyspelých krajinách. Konečné rozhodnutie je však v kompetencii regulátora.
Reštart Slovalca musí byť podľa Gregora súčasťou širšej a predvídateľnej politiky podpory energeticky náročného priemyslu. „Je dôležité nastaviť podmienky tak, aby moderné a relatívne nízkoemisné prevádzky mohli dlhodobo fungovať na Slovensku. Presun výroby do krajín s vyššou uhlíkovou stopou by nepriniesol ani ekonomický, ani environmentálny prínos. Slovensko preto potrebuje rovnaké podmienky, aké majú naši konkurenti,“ dodal.
Klub 500 verí, že vláda Slovenskej republiky v najbližšom období prijme konkrétne a systémové rozhodnutia na podporu energeticky náročného priemyslu. Takéto kroky sú nevyhnutné nielen pre úspešný reštart Slovalca, ale aj pre dlhodobé posilnenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
