Klub 500: Rok 2021 bol opäť rokom bez diskusie so zamestnávateľmi

Bratislava 29. decembra (TASR) - Rok 2021 bol opäť rokom s nedotiahnutými opatreniami a bez diskusie so zamestnávateľmi. Uviedol to výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor v hodnotení tohto roku.



"Niekoľkokrát sme ku komunikácii vyzývali, no naše výzvy neboli vypočuté. Potom prichádza k situáciám, že ľudia, ktorí nemajú skúsenosti z praxe, od stola a bez diskusie nariaďujú podnikom vykonávať niečo, čo je nerealizovateľné, extrémne nákladné a navyše neraz koliduje s platnou legislatívou," konštatoval Gregor.



Zamestnávateľom podľa jeho slov chýbala a chýba systematická spolupráca pri príprave materiálov, ktoré majú dosah na zamestnanosť, podnikanie a v konečnom dôsledku ekonomiku krajiny. Neprediskutované novely zákonov tak narážajú na praktické problémy a v mnohých prípadoch aj na Ústavu SR ako najvyšší zákon štátu.



"Zákony a opatrenia sú predkladané na poslednú chvíľu, v skrátenom konaní alebo úplne bez diskusie priamo na rokovaní vlády. Žiaľ, musíme konštatovať, že legislatívny proces, akého sme svedkami v súčasnosti, sme historicky ešte nezažili," povedal Gregor.



Diskusia a širšie zapojenie zamestnávateľov chýbalo pri príprave novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, nemali dostatočné zastúpenie pri tvorbe Rady pre plán obnovy a neboli vypočutí ani pri príprave Plánu obnovy samotného.



Nemožno podľa neho opomenúť ani nedostatočnú komunikáciu na úrovni EÚ. Slovensko podľa Klubu 500 nedostatočne presadzuje svoje záujmy na európskej úrovni, a to najmä z pohľadu ochrany priemyslu a zamestnanosti.



Zlý spôsob komunikácie či jej úplná absencia sa podľa Klubu 500 odráža aj na celkovej atmosfére v spoločnosti a jej stave. "Za posledné dva roky sme sa dostali do stavu, keď sme rozdelili krajinu na dobrých a zlých, vydávame len príkazy, zákazy a obmedzenia, vyčleňujeme skupinu obyvateľov '60 plus', pričom práve tá je najdisciplinovanejšia," doplnil predseda Klubu 500 Vladimír Soták.



"Tvárime sa, že nemáme peniaze. Pritom máme financie na spočítanie hraboša, sledovanie toku Dunaja, ochranu sysľa a celkovo niekoľko desiatok miliónov eur pre jedno neziskové občianske združenie. Máme financie na rôznych zahraničných odborníkov, ale nemáme peniaze pre lekárov a zdravotnícky personál. Vládnu nám ľudia s neúplným vzdelaním, ktorí nedokážu komunikovať ani medzi sebou. Ako potom môžu komunikovať s krajinou? Nedovolíme deťom chodiť do školy, obyvateľstvu športovať, veriacim chodiť do kostola a pritom vláda a parlament môže zasadať a prijímať nezmyselné opatrenia," podčiarkol Soták.



Klub 500 dodal, že združenie najväčších slovenských zamestnávateľov vždy bolo a je ochotné sadnúť si za rokovací stôl a spoločne hľadať riešenia v prípade prípravy zákonov a opatrení, ktoré majú dosah na firmy, zamestnancov a na ekonomiku a prosperitu krajiny.