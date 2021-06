Klub 500: Sporné body v stavebnej legislatíve zostali nezmenené

Bratislava 16. júna (TASR) - Výhrady najväčších slovenských zamestnávateľov týkajúce sa stavebnej legislatívy zostali nevypočuté. Upozornil na to Klub 500, ktorý má námietky voči neodôvodnene vysokým poplatkom, ako aj voči vzniku nového úradu pre územné plánovanie a výstavbu, na ktorého činnosť by sa mali skladať obyvatelia a firmy drastickým zvýšením poplatkov.



Úrad mal podľa Klubu 500 pôvodne celý proces výstavby centralizovať, zjednotiť a zjednodušiť. Ukázal sa však opak, keďže časť činností v oblasti posudzovania stavebných zámerov ostáva aj na obciach a mestách. Namiesto efektivity tak hrozí, že s novým úradom pribudne len byrokracia a vysoká finančná záťaž.



Klub 500 zdôraznil, že zákony, ktoré upravujú oblasť výstavby, úplne menia systém stavebného konania. Celkový systém i jeho financovanie tak, ako to navrhuje Úrad podpredsedu vlády SR, však bude predstavovať aj mnohonásobne vyššiu finančnú záťaž pre fyzické osoby i pre firmy.



"Predkladateľ zavádza, ak tvrdí, že zákon nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie. V návrhu zákona je zároveň jasne deklarované, že financovanie nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR bude od roku 2023 zabezpečené z poplatkov. V doložke vplyvov sa tiež hovorí o zavedení poplatku za stavebné konanie vo výške 1,25 % z ceny diela, čo môže predstavovať sumy od niekoľko tisíc eur až po niekoľko miliónov eur," vysvetlil Gregor. Podľa neho zostáva otázna aj opodstatnenosť nového orgánu štátnej správy, na ktorý sa budú všetci skladať.



Klub 500 dodal, že spomínaný úrad, ak už je jeho vznik nevyhnutný, je možné financovať aj inak. Ak predkladateľ deklaruje, že sa vďaka navrhovaným legislatívnym zmenám zrýchli stavebné konanie a stavebná produkcia vzrastie o predpokladaných 5 %, pri súčasnej výške poplatkov by štát len na DPH získal 50 miliónov eur.