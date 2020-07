Klub 500: Štátna pomoc pre podniky je nedostatočná, treba ju zvýšiť

Bratislava 29. júla (TASR) – Súčasná štátna podpora firiem na zachovanie zamestnanosti je nedostatočná a pokiaľ sa nezvýši, hrozí v najbližších mesiacoch strata pracovných miest. Vláda má pritom na zvýšenie podpory pre podniky dostatok financií zo zdrojov EÚ, uviedol v stredu Klub 500. Predseda tohto združenia najväčších slovenských firiem s viac ako 500 zamestnancami Vladimír Soták zároveň vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby vytvoril priestor na spoločné rokovanie s podnikateľmi.



"Vláda nemá dostatok odborníkov na to, aby sa príprava a naštartovanie ekonomiky mohlo zvládnuť bez komunikácie s predstaviteľmi slovenského priemyslu. Stručne povedané, podľa známeho hesla 'o nás bez nás' sa proces obnovy ekonomiky nedá zvládnuť," uviedol Soták v otvorenom liste, ktorý zaslal premiérovi.



Podnikatelia upozornili, že príspevok, ktorý vláda vyčlenila veľkým, stredným a malým podnikom pokryje osobné náklady len do výšky 10 až 30 %.



Firmy pri výraznom poklese ekonomiky platia svojich zamestnancov často z úverov, no tento stav podľa Klubu 500 vydrží iba niekoľko mesiacov. Podľa zamestnávateľov nečinnosť alebo neochota vlády riešiť problémy firiem ohrozuje vysoké percento z dvoch miliónov zamestnancov v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve a službách.



Podnikatelia odmietli argumenty, že ekonomika sa v budúcom roku vráti k rastu a už v súčasnosti podľa výsledkov evidencie z elektronických registračných pokladníc (eKasa) rastie maloobchodný predaj tovarov. "Argumentovanie eKasou je nepochopenie súčasnej situácie. Výsledky eKasy nehovoria vôbec o situácii v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, odrážajú len tržby v maloobchode a v tomto prípade ide len o odloženú spotrebu z čias, keď boli predajne zatvorené," uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Podnikatelia podľa neho nemôžu čakať na oživenie ekonomiky do budúceho roka. "Klub 500 nežiada podporu na udržanie zamestnanosti v budúcom, ale práve v tomto, pre ekonomiku krízovom roku. Vláda má k dispozícii takmer päť miliárd eur na udržanie zamestnanosti a podporu ekonomiky, ktoré však na tento účel nechce uvoľniť," pripomenul Gregor. Dodal, že ak tieto prostriedky Slovensko neminie, bude ich musieť vrátiť do Bruselu.