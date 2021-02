Klub 500 uvítal zvýšenie štátnej pomoci

Bratislava 2. februára (TASR) – Najväčší slovenskí zamestnávatelia združení v Klube 500 ocenili navrhované zvýšenie a rozšírenie štátnej pomoci podnikateľom postihnutých pandémiou ochorenia COVID-19. Podľa firiem je to cesta, ako zachrániť slovenskú ekonomiku. Naopak, s neuváženými, nepremyslenými a neprediskutovanými návrhmi ministrov zdravotníctva a vnútra, ktorí počítajú s ešte väčším sprísnením protipandemických opatrení, nesúhlasíme, uviedol Klub 500.



Slovensko i jeho priemysel sa podľa podnikateľov nachádzajú v bezprecedentnej situácii a pre jej zvládnutie je kľúčové zachovať rozvahu a pokoj. "Klub 500 preto oceňuje, že vláda zvyšuje príspevok v rámci štátnej pomoci. Vnímame to aj ako výsledok obnoveného dialógu s vládou v rámci ekonomického krízového štábu," uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Zamestnávatelia zdôraznili, že len podobnou diskusiou k epidemiologickým opatreniam, COVID automatu, ale aj k plánu obnovy je možné pripraviť opatrenia a návrhy, ktoré budú na prospech ekonomiky Slovenska a jeho obyvateľov.



"Klub 500 vyzýva na urýchlené prehodnotenie jednotlivých opatrení COVID automatu tak, aby prioritami bolo vzdelávanie a zachovanie chodu ekonomiky. Nie je prijateľné, ak by sme napríklad v čiernej fáze zastavili všetky fabriky s výnimkou kritickej infraštruktúry, ponechali by sme zatvorené školy, ale ponecháme umožnené návštevy vo väzniciach," dodal Gregor.



Rozšírenie a zvýšenie štátnej pomoci pre podnikateľov oznámil v pondelok (1. 2.) minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Obdobie vyplácania takzvanej prvej pomoci sa má predĺžiť do 30. júna tohto roka a pokračovať by sa malo dovtedy, kým to bude potrebné. Rozšíri sa tiež rozsah možných poberateľov zamestnancov a SZČO. Po novom budú môcť o prvú pomoc požiadať všetci, ktorí si založili živnosť alebo boli zamestnaní u daného zamestnávateľa do 1. februára 2021. Opatrenie ešte musí schváliť vláda.