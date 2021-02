Klub 500: Vláda by mala prijať novú filozofiu boja proti COVID-19

Bratislava 19. februára (TASR) – Vláda SR by mala prijať novú filozofiu boja proti pandémii ochorenia COVID-19. Myslia si to zamestnávatelia združení v Klube 500. Štát by podľa firiem mal distribuovať "záchranné balíčky" pre pozitívne testovaných ľudí a "preventívne balíčky" pre ostatných. Prehodnotiť by mala aj súčasné opatrenia a ich účinnosť, a to vrátane plošného testovania. Klub vyzýva vládu, aby urýchlila kroky vedúce k tomu, aby sa žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl povinne vrátili do školských lavíc.



Podľa klubu je chybou, že Slovensko posiela pozitívne testovaných ľudí do karantény bez zabezpečenia liekov. "Práve rýchla a účinná liečba – nasadená okamžite po pozitívnom testovaní – môže totiž v mnohých prípadoch zabrániť komplikáciám u pacientov s COVID-19 a znížiť enormný nápor na nemocnice," uviedol klub.



"Záchranný balíček" by mal podľa predstaviteľov Klubu 500 obsahovať lieky na podporu imunity, antivirotiká, vitamíny, pokyny na užívanie a odporúčanú životosprávu počas liečby a karantény. Balíček by mal byť predpísaný a doručený okamžite po pozitívnom výsledku testu.



"Preventívny balíček" navrhuje klub distribuovať každému občanovi SR, mal by pozostávať z vitamínov, výživových doplnkov na posilnenie imunity a z propagačného materiálu o posilňovaní imunity a životospráve v čase pandémie.



Klub vyzýva pandemickú komisiu k tomu, aby vyhodnotila účinnosť opatrení vrátane plošného testovania a zákazu vychádzania a aby prijala nové opatrenia založené viac na dôvere a prevencii, ako na zastrašovaní a vyhrážaní sa. "Klub 500 preferuje postupné otváranie a uvoľňovanie opatrení v najmenej rizikových oblastiach života, ako sú servisy, malé prevádzky a vonkajšie športoviská – za prísnych epidemiologických pravidiel," uzavreli firmy. Zdôrazňujú aj potrebu otvárania škôl, pretože podľa klubu len zdravý a vzdelaný národ môže tvoriť hodnoty, z ktorých bude profitovať ekonomika i celá spoločnosť.