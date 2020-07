Klub 500: Výšku pomoci treba prehodnotiť, inak stúpne nezamestnanosť

Bratislava 6. júla (TASR) - Podniky zasiahnuté krízou potrebujú od vlády výraznejšiu pomoc, než dostávali doteraz. Len tak totiž dokážu udržať zamestnanosť. Tvrdí to Klub 500, podľa ktorého pokrýva súčasná výška príspevkov len zlomok osobných nákladov zamestnanca. Zamestnávatelia preto oceňujú návrh rezortu práce na úpravu formy štátnej pomoci, ktorá by pomohla ochrániť pracovné miesta a vyzývajú vládu, aby ho podporila.



Vláda vyčlenila v prvom kole 1,2 miliardy eur z eurofondov na boj s koronakrízou. Tieto peniaze sa mali použiť aj na pomoc firmám na udržanie zamestnanosti. Za prvých 100 dní vlády sa z tohto balíka podľa Klubu 500 rozdelilo len necelých 500 miliónov eur.



"Zamestnávatelia ocenili systém príspevkov, ktorý bol na Slovensku zavedený s tým, že akceptoval ich prvotné nastavenie s ohľadom na výšku disponibilných zdrojov Slovenska v čase ich zavádzania. Teraz je však potrebné systém prehodnotiť. Je totiž férové, ak by zamestnávatelia, ktorí vyrábajú aj počas mimoriadnej situácie, navyše so stratou, mali možnosť získať vyšší príspevok na zamestnanca, a tým kompenzovať prevádzkové straty vo vyššej miere," myslí si výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



V súčasnosti môže fungujúca firma, ktorej klesli tržby o 60 %, získať príspevok na zamestnanca vo výške maximálne 300 eur. Podľa Klubu 500 táto suma pokrýva necelých 20 % celkových osobných nákladov. Súčasná maximálna výška príspevku je pri poklese tržieb 540 eur a maximálna výška príspevku pre firmy, ktoré boli z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zatvorené, je vo výške 880 eur. "Navrhujeme zásadným spôsobom zvýšiť kompenzáciu pri obidvoch opatreniach na maximálnu výšku 1100 eur na zamestnanca. Táto suma by pokrývala necelých 72 % celkových osobných nákladov, čo by v praxi znamenalo významnú pomoc pre udržanie zamestnanosti," vyčíslil Gregor.



Podľa podnikov by mala byť pomoc predĺžená do konca tohto roka. "Veríme, že aj ostatní členovia vlády si uvedomia, že je štátna podpora aj naďalej a vo vyššej miere dôležitá pre ďalšie fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, služieb, ale aj na záchranu a udržanie pracovných miest," doplnil predseda Klubu 500 Vladimír Soták.



Potrebné je aj obozretné pristupovanie k otázke zvyšovania minimálnej mzdy. Klub 500 zdôrazňuje, že tripartita, tak ako je nastavená, je len pokračovaním 'dvojdialógu' medzi politikmi a predstaviteľmi odborov. "Celý svet vynakladá enormné finančné prostriedky na záchranu svojich ekonomík a pracovných miest, je preto na mieste, aby v tejto situácii predstavitelia odborov, ale aj predstavitelia obcí a miest nepredkladali vláde nezmyselné a ničím nepodložené požiadavky na vyčleňovanie mimoriadnych dotácií, ktoré de facto prehĺbia straty podnikateľských subjektov. Naopak, práve v druhom polroku 2020 potrebujeme všetci, nevynímajúc domáci priemysel, vynaložiť maximálne prostriedky vrátane rezerv na zachovanie zamestnanosti a chodu firiem," dodal Soták.