Klub 500 vyzval vládu na rýchle prijatie opatrení pre tretiu vlnu

Bratislava 28. septembra (TASR) – Predvídateľné a jasne nastavené pravidlá, zrozumiteľné podmienky pre firmy v čase tretej vlny pandémie, sprehľadnenie a opätovné zavedenie štátnej pomoci v rozsahu, ako to bolo do júna tohto roka či prijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona. To sú priority, na ktorých urýchlené prijatie vyzvali vládu SR podnikatelia združení v Klube 500.



Ak sa budú totiž spomínané opatrenia dostávať do praxe bez toho, aby mali obyvatelia a firmy dostatočný čas na prípravu, Slovensko bude čeliť rovnakému chaosu a problémom ako minulý rok, uviedol v utorok Klub 500.



„Slovensko potrebuje jednoznačné pravidlá, na základe ktorých sa dokážu riadiť zamestnávatelia, zamestnanci, školy, jednotlivé oblasti priemyslu, služby či zdravotníctvo. Nevyhnutná je diskusia so všetkými zainteresovanými stranami s časovým predstihom. Je nemysliteľné, aby sa rozhodnutia o tom, ako bude život v krajine fungovať, prijímali tesne predtým, ako majú začať platiť,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Príkladom je podľa neho nový COVID automat, ktorý nadobudol účinnosť týždeň po tom, ako bol prijatý.



„Sedem dní je príliš krátka doba na to, aby na ňu dokázali všetci obratom zareagovať a zodpovedne sa na to vedeli pripraviť,“ dodal Gregor.



Zamestnávatelia a firmy nemajú podľa Klubu 500 jasne stanovené podmienky, za ktorých budú môcť fungovať v jednotlivých fázach podľa COVID automatu. Mnohé podniky majú svoje pobočky či dcérske spoločnosti v rôznych regiónoch Slovenska a doteraz nie je vyriešené, ako sa bude postupovať, ak budú mať materská firma a jej pobočky sídla v odlišných mestách po celom Slovensku s inými protipandemickými pravidlami. S tým úzko súvisí aj otázka finančných kompenzácií pri výpadkoch tržieb, ktorá je v súčasnosti zrušená, a mechanizmus štátnej pomoci podlieha podmienkam, ktoré boli schválené pre minuloročné mesiace apríl až september.



„Pôvodná schéma štátnej pomoci na kompenzáciu výpadkov tržieb a na udržanie pracovných miest prestala platiť v júni. A hoci bola epidemická situácia v lete viac-menej priaznivá, neznamená to, že firmy nemali straty – či už v dôsledku enormne stúpajúcich cien vstupných surovín, chýbajúcich komponentov či neúmerných nákladov na dopravu a energie,“ upozornil Gregor. Mnohé podniky sa tak podľa neho dostali do polročného vákua, keď nemajú nárok na pomoc od štátu a zároveň, kým nezačne od januára platiť trvalý Kurzarbeit, nemajú ani nástroj na udržanie zamestnanosti.



Podľa združenia najväčších slovenských zamestnávateľov je nevyhnutné opäť čo najskôr sprehľadniť a doplniť schému štátnej pomoci tak, ako to bolo do konca júna tohto roka, a to až dovtedy, kým nezačne platiť trvalý Kurzarbeit. Z pohľadu Klubu 500 je dôležité čo najskôr prijať všeobecný odškodňovací zákon, ktorý by pomohol pandémiou vyčerpaným odvetviam, ale aj zaviesť kompenzačné schémy na už teraz vysoké a stále rastúce ceny energií.