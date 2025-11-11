< sekcia Ekonomika
Klub 500: Výzvy na robotiku a biotechnológie sú vzor podpory inovácií
Najväčší zamestnávatelia pozitívne hodnotia, že proces administrácie a hodnotenia bol zrealizovaný rýchlo a efektívne bez zbytočných prieťahov.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Klub 500 privítal úspešné ukončenie hodnotenia a zverejnenie výsledkov výziev na podporu robotiky, automatizácie a biotechnológií, ktoré vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Podľa zamestnávateľského združenia ide o príklad modernej, rýchlej a adresnej podpory inovácií, ktorá dokáže reálne posilniť konkurencieschopnosť Slovenska a podporiť transformáciu priemyslu smerom k vyššej pridanej hodnote.
„Podpora robotizácie a biotechnológií má zásadný význam pre technologický rozvoj, produktivitu a udržanie pracovných miest v krajine. Slovensko potrebuje viac takýchto nástrojov, ktoré reagujú na potreby hospodárstva – nie na formálne schémy,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Najväčší zamestnávatelia pozitívne hodnotia, že proces administrácie a hodnotenia bol zrealizovaný rýchlo a efektívne bez zbytočných prieťahov. Takýto prístup podľa nich predstavuje nový štandard efektivity, ktorý by sa mal stať normou pre všetky podporné a grantové programy – či už z plánu obnovy, štrukturálnych fondov alebo národných zdrojov.
Rovnako dôležitý signál vyslal aj mimoriadny záujem žiadateľov, ktorý niekoľkonásobne prekročil vyčlenenú alokáciu. Takýto záujem je podľa Gregora dôkazom, že podniky a výskumné organizácie majú pripravené kvalitné a inovatívne projekty. „Vláda SR by preto mala dodatočne navýšiť alokáciu prostriedkov a umožniť podporu čo najväčšieho počtu úspešných projektov. Rozšírenie podpory by malo výrazný multiplikačný efekt na ekonomiku, zamestnanosť aj technologický rozvoj Slovenska,“ dodal.
Klub 500 verí, že úspešné projekty v oblasti robotiky a biotechnológií prispejú k rozvoju inovačných kapacít, technologickej suverenity krajiny a lepšiemu prepojeniu výskumu s praxou. Tieto opatrenia sú zároveň kľúčové aj z hľadiska zlepšenia postavenia Slovenska v medzinárodných rebríčkoch inovatívnosti a konkurencieschopnosti, v ktorých krajina v súčasnosti zaostáva za priemerom EÚ.
Posilnenie investícií do výskumu, vývoja a technologických inovácií je preto nevyhnutné, ak chce Slovensko dobehnúť vyspelé ekonomiky a zabezpečiť dlhodobý rast a prosperitu.
Podľa Globálneho inovačného indexu 2025 sa Slovensko umiestnilo na predposlednom mieste v rámci EÚ, pričom za nami zaostalo len Rumunsko. Rovnako aj v Globálnom indexe konkurencieschopnosti 2025 Slovensko obsadilo 63. miesto zo 69 hodnotených krajín. V rámci EÚ sa ocitlo na poslednom mieste s výrazným odstupom od priemeru EÚ aj krajín V4. Tieto údaje ukazujú, že ak chce Slovensko zvýšiť svoju inovačnú výkonnosť a konkurencieschopnosť, musí systematicky investovať do výskumu, vývoja a technológií.
Podpora robotiky, automatizácie a biotechnológií je podľa Klubu 500 krokom správnym smerom, keďže pomáha zlepšovať technologickú pripravenosť krajiny, podporuje inovácie vo firmách a zvyšuje schopnosť Slovenska obstáť v medzinárodnej konkurencii.
„Podpora robotizácie a biotechnológií má zásadný význam pre technologický rozvoj, produktivitu a udržanie pracovných miest v krajine. Slovensko potrebuje viac takýchto nástrojov, ktoré reagujú na potreby hospodárstva – nie na formálne schémy,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Najväčší zamestnávatelia pozitívne hodnotia, že proces administrácie a hodnotenia bol zrealizovaný rýchlo a efektívne bez zbytočných prieťahov. Takýto prístup podľa nich predstavuje nový štandard efektivity, ktorý by sa mal stať normou pre všetky podporné a grantové programy – či už z plánu obnovy, štrukturálnych fondov alebo národných zdrojov.
Rovnako dôležitý signál vyslal aj mimoriadny záujem žiadateľov, ktorý niekoľkonásobne prekročil vyčlenenú alokáciu. Takýto záujem je podľa Gregora dôkazom, že podniky a výskumné organizácie majú pripravené kvalitné a inovatívne projekty. „Vláda SR by preto mala dodatočne navýšiť alokáciu prostriedkov a umožniť podporu čo najväčšieho počtu úspešných projektov. Rozšírenie podpory by malo výrazný multiplikačný efekt na ekonomiku, zamestnanosť aj technologický rozvoj Slovenska,“ dodal.
Klub 500 verí, že úspešné projekty v oblasti robotiky a biotechnológií prispejú k rozvoju inovačných kapacít, technologickej suverenity krajiny a lepšiemu prepojeniu výskumu s praxou. Tieto opatrenia sú zároveň kľúčové aj z hľadiska zlepšenia postavenia Slovenska v medzinárodných rebríčkoch inovatívnosti a konkurencieschopnosti, v ktorých krajina v súčasnosti zaostáva za priemerom EÚ.
Posilnenie investícií do výskumu, vývoja a technologických inovácií je preto nevyhnutné, ak chce Slovensko dobehnúť vyspelé ekonomiky a zabezpečiť dlhodobý rast a prosperitu.
Podľa Globálneho inovačného indexu 2025 sa Slovensko umiestnilo na predposlednom mieste v rámci EÚ, pričom za nami zaostalo len Rumunsko. Rovnako aj v Globálnom indexe konkurencieschopnosti 2025 Slovensko obsadilo 63. miesto zo 69 hodnotených krajín. V rámci EÚ sa ocitlo na poslednom mieste s výrazným odstupom od priemeru EÚ aj krajín V4. Tieto údaje ukazujú, že ak chce Slovensko zvýšiť svoju inovačnú výkonnosť a konkurencieschopnosť, musí systematicky investovať do výskumu, vývoja a technológií.
Podpora robotiky, automatizácie a biotechnológií je podľa Klubu 500 krokom správnym smerom, keďže pomáha zlepšovať technologickú pripravenosť krajiny, podporuje inovácie vo firmách a zvyšuje schopnosť Slovenska obstáť v medzinárodnej konkurencii.