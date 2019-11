Klub 500 vyzýva NR SR, aby neschválila novelu o bankovom odvode

Bratislava 8. novembra (TASR) – Zamestnávatelia združení v Klube 500 vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby neschválili novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Médiá o tom v piatok informoval ich mediálny zástupca.



Ďalej upozorňujú, že zmeny, ktoré prináša novela, môžu byť protiústavné a môžu ohroziť financovanie firemného sektora. Navyše, zvýšenie bankového odvodu bude podľa nich opäť slúžiť len na naplnenie štátnej pokladnice a v konečnom dôsledku zaťaží znova najmä občanov a podnikateľov. „Novela o bankovom odvode sa navyše opäť prijíma narýchlo, pred koncom volebného obdobia, bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania a diskusie so sociálnymi partnermi,“ konštatuje Klub 500.



Zamestnávatelia združení v Klube 500 sa stotožňujú s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom a podporujú jeho názor, že rozhodnutie zvýšiť bankový odvod a predĺžiť dobu jeho výberu je len prostriedkom na financovanie sociálnych programov a ohrozuje finančnú stabilitu. Navyše považujú návrh zákona za protiústavný, pretože podľa ich názoru porušuje ústavné princípy ochrany právnej istoty a právo na vlastníctvo k majetku.



Slovenský bankový sektor patrí podľa Klubu 500 medzi najstabilnejší v rámci celej Európskej únie a bankový odvod bol zavedený ako dočasný s tým, že sa mal postupne znižovať a v roku 2020 úplne skončiť. Namiesto toho sa deje presný opak a opatrenia, ktoré schválil kabinet, výšku bankového odvodu zdvojnásobujú a zavádzajú ho ako trvalý odvod, čo Slovensku môže skôr uškodiť, ako pomôcť.



Zvýšenie bankového odvodu môže spôsobiť, že niektoré banky na základe týchto opatrení ukončia podnikanie na Slovensku. Tým jednak utrpí konkurencieschopnosť a obmedzia sa možnosti financovania firemného sektora. Zároveň sa odvod premietne do vyšších poplatkov za služby bánk, čo v konečnom dôsledku zaplatia občania, uzatvára Klub 500.



Bankový odvod podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) vytvára určitý finančný priestor na to, aby sa dosiahol deficit rozpočtu na budúci rok na úrovni 0,49 % hrubého domáceho produktu tak, ako je to vo vládou schválenom návrhu rozpočtu, a to aj s ohľadom na to, čo sa udialo v Národnej rade SR, kde sa prijali ďalšie opatrenia, ktoré ovplyvňujú rozpočet. „Je to jedno z opatrení, ktoré je príjmové. Prispeje k zvýšeniu štátnych finančných aktív. Tieto peniaze musia byť alokované tam, kde majú podľa zákona byť, a to sa aj stane," povedal minister v stredu (6. 11.).