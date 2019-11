Klub 500 vyzýva poslancov, aby podporili výstavbu podnikových bytov

Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovensko trpí akútnym nedostatkom dostupného nájomného bývania v regiónoch. Ak si chcú priemyselné podniky udržať pracovnú silu v regiónoch, sú prinútené k výstavbe podnikových nájomných bytov, aj keď to nie je predmetom ich podnikania. Klub 500 oceňuje postoj poslancov NR SR, ktorí sa rozhodli podporiť výstavbu podnikových nájomných bytov a posunúť návrh do druhého čítania a vyzývajú všetkých poslancov a politické strany, aby podporili výstavbu podnikových nájomných bytov. Píše sa v stanovisku, ktoré poskytol TASR Klub 500.



Podľa návrhu by zamestnávatelia mohli stavať podnikové byty, ktoré by prideľovali svojim zamestnancom a ich rodinám. Pomôže to vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť.



Zamestnávatelia oceňujú, že podľa spomínaného návrhu zákona by na podnikový nájomný byt mohli mať nárok zamestnanci bez rozdielu výšky príjmu a poskytnutie nájomného bývania nebude považované za nepeňažný príjem zamestnanca.



"Ak však má byť návrh účinný, je nevyhnutné upraviť aj existujúce zákonné obmedzenie, na základe ktorého si podnikateľ môže uplatniť výšku daňových odpisov len do výšky príjmov z prenájmu. To v praxi znamená, že podnikatelia budú motivovaní poskytovať zamestnancom nájomné byty za zvýhodnené nájomné. Bez tejto úpravy by nezískali žiadnu výhodu, nakoľko by si v nákladoch mohli uplatniť len minimálne odpisy," zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.