Klub 500 vyzýva vládu, aby zachovala štátnu pomoc do konca roka

Bratislava 2. júna (TASR) – Zamestnávatelia združení v Klube 500 vyzývajú vládu, aby zachovala štátnu pomoc v takej podobe, v akej je v súčasnosti, do konca roka. Pomoc totiž má trvať do konca júna, pričom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval naviazanie pomoci na COVID automat, čiže bude závisieť od epidemiologickej situácie v okrese.



Klub 500 považuje za zlé rozhodnutie, aby pomoc bola vyplácaná len v najhorších okresoch, a nie všetkým podnikom, ktorým klesli tržby. Do firiem to podľa klubu prinesie chaos. Pomoc chcú zachovať do konca roka, a to práve preto, lebo od Nového roka už má nastúpiť systém trvalého kurzarbeitu.



Podľa klubu sa už po novom nemá pri pomoci počítať s najviac využívaným paušálnym príspevkom pri poklese tržieb, určeným na zaplatenie mzdových nákladov zamestnancov. Je to podľa združenia nedomyslené rozhodnutie, ktorým štát potrestá už aj tak krízou vyčerpané firmy, ich zamestnancov a v konečnom dôsledku aj celú krajinu.



"Pomoc na udržanie pracovných miest je v princípe ´investícia´ štátu na zabezpečenie svojich budúcich príjmov, z ktorých krajina funguje. Matematika je teda jednoduchá. Ak podnik udrží pracovné miesto a zamestnanca neprepustí, ten neskončí na úrade práce a nebude odkázaný na dávky od štátu," ilustroval výkonný riaditeľ klubu Tibor Gregor.



Práve prepúšťanie podľa klubu hrozí, ak štát nepodá firmám pomocnú ruku. Po ďalšej vlne pandémie sa tak podľa združenia môže stať, že priemysel sa ocitne v rovnakej situácii ako gastrosektor, ktorý momentálne čelí nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.



Klub tiež zdôraznil, že zmeny prichádzajú v nesprávnom čase – pol roka predtým, ako začne platiť trvalý kurzarbeit. "Akú má logiku rušiť podporu pre firmy na základe poklesu tržieb, ak teraz táto podpora je, pol roka tu nebude a budúci rok s príchodom zákona o kurzarbeite tu znova bude?" pýta sa Gregor. Poukázal aj na zmätky, ktoré prinesie naviazanie pomoci na COVID automat, ktorý sa mení každý týždeň.



Rezort práce v reakcii pre TASR uviedol, že jednotlivé opatrenia finančnej pomoci na ochranu pracovných miest plánuje naviazať na opatrenia COVID automatu tak, aby kopírovali aktuálnu pandemickú situáciu a s ňou súvisiace obmedzenia, ktoré sa líšia podľa stupňa varovania. "O detailoch naviazania finančnej pomoci v súčasnosti prebiehajú rokovania na úrovni vlády," poznamenala hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.