Klub 500 nesúhlasí s návrhom EK na ukončenie dovozu ruského plynu

Bratislava 25. júna (TASR) - Klub 500 vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom Európskej komisie (EK) na úplné ukončenie dovozu ruského zemného plynu a zákazu poskytovania služieb LNG (skvapalnený zemný plyn) terminálov subjektom z Ruskej federácie. Tento legislatívny návrh, ktorý má za cieľ definitívne ukončiť dovoz plynu z Ruska do konca roka 2027, považuje Klub za nevyvážený, geopoliticky motivovaný krok, ktorý vážne ohrozuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, sociálnu stabilitu a princípy právneho štátu v EÚ. Uviedol to výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Upozornil, že ukončenie dovozu ruského plynu, bez existencie spoľahlivých a cenovo dostupných alternatív, zvýši náklady na energiu pre podniky aj domácnosti. Už počas energetickej krízy v rokoch 2022 - 2023 bolo zrejmé, že najväčším zdrojom inflácie boli práve ceny energií. Plyn je zároveň kľúčovým vstupom pre mnohé odvetvia (chemický, sklársky, keramický, hutnícky, potravinársky priemysel). Vysoké ceny energie už teraz vedú k odlivu investícií z EÚ do regiónov s nižšími vstupnými nákladmi ako sú USA, Čína či Blízky východ.



Paradoxom podľa Gregora je, že EÚ týmto krokom vytvára novú strategickú závislosť - tentoraz od LNG z USA a Nórska. Ako upozornil denník Le Monde, len samotné Nórsko zarobilo od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine dodatočných 107,7 miliardy eur na dodávkach plynu do Európy. Tento ekonomický dôsledok je dôkazom, že opatrenia nie sú neutrálne - naopak, vytvárajú obchodné výhody pre vybrané štáty na úkor priemyslu členských krajín EÚ.



Poznamenal, že návrh EK sa odvoláva na články Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré hovoria o bežnom legislatívnom procese, čím sa obchádza jednomyseľné rozhodovanie v Rade, ktoré je štandardné pri otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky či sankcií. Týmto dochádza k obchádzaniu práva veta členských štátov, hoci návrh má zásadné geopolitické a bezpečnostné dôsledky. Z pohľadu právnej istoty a princípov subsidiarity a proporcionality je takýto prístup sporný a potenciálne napadnuteľný.



Napriek tvrdeniam Komisie o zvládnuteľnosti dosahov chýba podľa neho v návrhu seriózna analýza dôsledkov pre jednotlivé regióny a odvetvia, najmä energeticky náročný priemysel. Vysoké ceny plynu spôsobené predchádzajúcimi obmedzeniami už viedli k výpadkom výroby a prepúšťaniu v niektorých odvetviach. Návrh nerieši ani kompenzačné mechanizmy pre členské štáty, ktoré budú takýmto zákazom najviac postihnuté.



Gregor zdôraznil, že navrhované nariadenie zakazuje služby LNG terminálov pre ruské subjekty, čím sa zneužíva obchodná politika ako nástroj geopolitiky. Je to krok, ktorý môže vyvolať protiopatrenia a ďalšiu eskaláciu, čím sa ohrozí nielen plynulosť dodávok, ale aj dôveryhodnosť EÚ ako obchodného partnera.



Klub 500 vyzýva slovenskú vládu, ako aj ostatné členské štáty EÚ, aby tento návrh odmietli. Európa potrebuje diverzifikáciu, nie ideologickú izoláciu. „Potrebujeme stabilitu, predvídateľnosť a konkurencieschopnosť, nie umelo vytvárané krízy a nové závislosti,“ dodal výkonný riaditeľ Klubu 500.











UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Úradu vlády SR.











jal mj