Klub 500: Zmeny ÚRSO v zúčtovaní odchýlok elektriny budú likvidačné

Bratislava 9. júla (TASR) – Plánovaná radikálna zmena systému zúčtovania odchýlok Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) spôsobí miliónové škody, ohrozí pracovné miesta, zlikviduje priemyselné podniky a ďalej podkope konkurencieschopnosť Slovenska. V stredu to uviedlo združenie podnikateľov Klub 500, podľa ktorého ide o kolektívny trest pre celý trh. ÚRSO 1. júla informoval, že pripravuje zmenu, podľa ktorej budú firmy platiť za každú chybu v odhadoch ich výroby alebo spotreby elektriny.



Podnikatelia upozornili, že takýto radikálny návrh prišiel zo strany regulátora bez odbornej diskusie, bez konzultácií s dotknutými subjektami a bez toho, aby bol vopred prerokovaný so zástupcami priemyslu. Zmena by navyše mala platiť už od 1. augusta, teda v mimoriadne krátkom čase, bez možnosti adekvátnej prípravy či posúdenia jej vplyvu. Ide tak o krok v rozpore so zásadami transparentnosti a predvídateľnosti regulačného prostredia.



„Slovensko dnes vyprodukuje viac elektriny ako spotrebuje, avšak naše podniky platia jedny z najvyšších cien v regióne. Namiesto riešenia tejto kľúčovej bariéry prichádza ÚRSO s ďalším neodborným opatrením, ktoré len zvyšuje náklady, likviduje priemysel a ničí akúkoľvek motiváciu investovať,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



ÚRSO pri oznámení pripravovaných zmien uviedol, že dôvodom je potreba minimalizovať negatívne dôsledky po zapojení Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) do európskych platforiem na cezhraničné obstarávanie regulačnej energie Picasso a Mari koncom roka 2024. Úrad tak chce zakročiť proti špekuláciám obchodníkov na trhu s elektrinou. Odchýlka vzniká, keď subjekt dodá do sústavy alebo z nej odoberie iné množstvo elektriny, než pôvodne zmluvne nahlásil. Sústava to ale musí okamžite kompenzovať.



Klub 500 tvrdí, že podľa predbežných analýz navrhovaná zmena v prípade veľkých podnikov zvýši náklady o milióny eur ročne. Zároveň odmieta tvrdenie ÚRSO, že tieto zmeny prispejú k zníženiu cien elektriny. „Ak regulačný úrad presadí tieto likvidačné opatrenia, nebude to len útok na priemysel, ale aj priamy zásah do stability celej slovenskej ekonomiky,“ zdôraznil Klub 500.



Podnikatelia vyzvali na zastavenie tohto procesu a zároveň upozornili, že ak dôjde k zavedeniu tejto zmeny, Klub 500 je pripravený brániť záujmy slovenského priemyslu „všetkými dostupnými právnymi a inštitucionálnymi prostriedkami vrátane tých na medzinárodnej úrovni“.