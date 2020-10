Klub 500: Zvýšenie štátnej pomoci pomôže mnohým podnikom prežiť

Bratislava 14. októbra (TASR) - Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov Klub 500 vníma pozitívne, že sa štátna pomoc rozširuje a budú ju môcť čerpať aj ďalšie sektory postihnuté koronakrízou, ako napríklad cestovný ruch, kultúra či šport. Zamestnávatelia z Klubu 500 zároveň navrhujú, aby sa prerozdelili hranice poklesu tržieb na viacero úrovní v rozmedzí desiatich percent.



"Považujeme to za najvýznamnejšie rozhodnutie, ktoré deklaruje jasnú snahu vlády o udržanie pracovných miest, udržanie zamestnanosti a následné naštartovanie ekonomiky v roku 2021," uviedol výkonný riaditeľ klubu Tibor Gregor.



Klub 500 navrhol, aby sa po novom rozdelili hranice poklesu tržieb na viacero úrovní, a to po desiatich percentách. "Máme za to, že uvedená zmena by zabezpečila spravodlivejšie rozdelenie pomoci pre zamestnancov postihnutých firiem. Je totiž zásadný rozdiel medzi situáciou firmy s 20-percentným, 40-percentným poklesom tržieb, alebo v prípade spoločnosti s 19,9-percentným poklesom, ktorá nemá nárok na žiadnu pomoc," vysvetlil Gregor.



Už prijatie Prvej pomoci plus považuje Klub 500 za ústretový krok, no zároveň verí, že v tomto duchu prídu čoskoro aj ďalšie pozitívne rozhodnutia vlády.