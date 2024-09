Klub akcionárov vyzýva na vážnejší akcionársky vstup štátu do vodární

Košice 12. septembra (TASR) - Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) víta záujem a potrebu štátu riešiť chýbajúce investície do vodárenskej štruktúry. Vyzýva pritom predstaviteľov vlády, aby sa štát neobmedzoval len na avizované predkupné právo v prípade, že niektorý z akcionárov bude mať záujem predať svoje akcie vodární, ale aby zvážil významnejší akcionársky vstup do vodárenských spoločností, a to celoslovensky. Za združenie Klub akcionárov VVS, ktoré združuje mestá a obce - akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., o tom informovala jeho riaditeľka Miroslava Hančaková.



"Vstup štátu ako akcionára do VVS by mohol byť riešením hneď niekoľkých výziev. Verím, že by bol zásadnou pomocou pri riešení investičného a modernizačného dlhu, a to nielen formou priamych investícií, ale aj lepším chápaním a riešením nastavenej regulácie v oblasti vodárenstva," uviedol Daniel Kratky, člen Správnej rady Klubu akcionárov VVS a člen Predstavenstva VVS. Problémy vodární by podľa neho už neboli len problémom miest a obcí, ale stali by sa aj úlohou a prioritou štátu. "Zároveň, pokiaľ by išlo o vstup v takej miere, že by štát mal miesto aj v niektorom z orgánov vodární, prispelo by to k vyššej dôvere k rozhodnutiam orgánov a verím, že tým aj zastaveniu rôznych konšpiračných teórií a fám, ktoré nám z času načas odoberajú energiu i priestor venovať sa skutočným témam," uviedol ďalej.



Klub akcionárov VVS reagoval na septembrové uznesenie vlády SR. Tá uložila ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) predložiť návrh zmeny zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorým sa majú odstrániť nedostatky zistené kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR vo vybraných vodárenských spoločnostiach. Taraba avizoval, že akcionármi vo vodárenských spoločnostiach budú môcť byť len mestá, obce a štát, pričom štát bude mať predkupné právo na všetky akcie.



Občianske združenie Klub akcionárov VVS uvádza, že v súčasnosti zastupuje 72 % akcionárov VVS s podielom viac ako 51 % na základnom imaní spoločnosti.