Kluby mladých farmárov prinesú sériu prednášok nielen o nájme pôdy

Bratislava 19. februára (TASR) – Slovenský pozemkový fond (SPF) aj v tomto roku pokračuje v dialógu s mladými farmármi. Už 21. a 22. februára sa zúčastní na prvej zo série tohtoročných Klubov mladých farmárov, ktoré organizuje Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF. Informoval o tom Martin Kormoš, hovorca SPF.



"Účasťou na kluboch deklarujeme záujem SPF naďalej otvorene diskutovať s mladými farmármi a zorientovať ich nielen v aktuálnych podmienkach nájmu pôdy od SPF, ale aj v otázkach týkajúcich sa možností majetkoprávneho usporiadania pozemkov," povedala Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF, s tým, že vzdelávanie žiadateľov je aj naďalej jednou z kľúčových aktivít SPF.



Mladí farmári, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, môžu o pôdu požiadať aj Slovenský pozemkový fond. Mali by však počítať s tým, že ju nezískajú automaticky, ako zväčša očakávajú. "Platia tu jasné pravidlá a podmienky, ktoré musia mladí farmári splniť. Okrem podanej žiadosti sú to napríklad potvrdenie o získaní nenávratného finančného príspevku z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, list vlastníctva alebo kópia nájomnej zmluvy. Osobitné podmienky platia pre žiadateľov so špecializovanou rastlinnou výrobou a žiadateľov vyrábajúcich finálny produkt. Práve na nesplnení podmienok stroskotá najviac žiadostí o nájom pôdy od SPF a o tom chceme otvorene hovoriť aj na Kluboch mladých farmárov," vysvetlila Šklíbová.



To, že edukácia a otvorený dialóg s mladými farmármi sú naozaj nevyhnutné kroky, potvrdzujú aj samotné čísla. Vlani prijal SPF dovedna 37 žiadostí mladých farmárov o nájom pôdy a návrh nájomnej zmluvy bol pripravený pre dvoch z nich. "Pri 15 z doručených žiadostí sme zistili, že podmienky na uzatvorenie nájomných zmlúv mladí farmári nesplnili. Práve takýmto situáciám chceme predchádzať a jedným z najúčinnejších nástrojov je práve vzdelávanie mladých farmárov," dodala generálna riaditeľka SPF.



Vzdelávacie aktivity zamerané na podporu mladých farmárov majú svoje opodstatnenie aj podľa Milana Jurkyho, predsedu Združenia mladých farmárov na Slovensku. "Naše kluby organizujeme už 12 rokov. Hlavným cieľom je čo najviac informovať farmárov o meniacej sa legislatíve a aktuálnych výzvach v slovenskom agrosektore. Tieto školenia sa snažíme nastaviť tak, aby účastníci si z nich odniesli čo najviac. Preto aj od prednášok SPF očakávame konkrétne rady a postup pri prenájme, kúpe alebo zámene pôdy v správe SPF," zdôraznil Jurky.



Podobne ako v minulom roku ASYF aj v tomto roku naplánoval dovedna tri Kluby mladých farmárov naprieč Slovenskom. Prvý z nich sa uskutoční už 21. a 22. februára v Čachticiach. Program a propozície sú zverejnené na internetovej stránke ASYF-u mladyfarmar.sk. Ďalšie dva kluby sa budú konať 6. a 7. marca v Pohronskej Polhore a 13. a 14. marca v Drienici.