Kľúčovú rolu v Nežnej revolúcii podľa KOZ zohrali zamestnanci

Bratislava 15. novembra (TASR) - Udalosti spred 30 rokov si pripomína aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. V roku 1989 počas Nežnej revolúcie zohrali podľa odborárov kľúčovú rolu najmä zamestnanci, ktorí sa spolu s odborovými organizáciami významne podieľali na príprave generálneho štrajku a zaslúžili sa tak aj o rozbitie prorežimných odborových štruktúr a vznik demokratických nových odborov.



Vyvrcholením celospoločenského procesu v roku 1989 boli demonštrácie pracujúcich a študentov, ktoré sa z Prahy rozšírili do Bratislavy a ďalších miest vtedajšieho Československa. Protestné zhromaždenia po celom Slovensku v najrôznejších podnikoch organizovali a aj sa ich zúčastňovali práve odborári. Vo vnútri odborov došlo k silnému diferenčnému procesu. Odborári sa pridávali k demonštrujúcim študentom a spoluzakladali štrajkové výbory odborových zväzov, ktorých úlohou bolo prechodne prebrať niektoré doterajšie pôsobnosti závodných výborov Revolučného odborového hnutia (ROH). "Zreteľne sa ukazovalo, že nepružné štruktúry ROH nie sú schopné transformovať sa na nové demokratické odbory. Preto vzniklo Koordinačné odborové centrum, ktoré pracovalo na príprave demokratickej voľby nových ľudí do čela odborov, či už v novokonštituovaných odborových zväzoch, ale aj do vedenia novej odborovej centrály," priblížil úlohu odborov v novembrových udalostiach prezident KOZ SR Marián Magdoško.



Podľa jeho slov Nežná revolúcia patrí k najdôležitejším udalostiam v histórii slovenského národa, z ktorých sa dá čerpať ponaučenie aj inšpirácia. "Pre jedných priniesla veľké životné príležitosti, pre druhých stratu životných istôt a ich neľahké obnovovanie. Nám všetkým však dala krajinu, ktorú my sami musíme pretvárať, posúvať dopredu. Po tých 30 rokoch nám však v spoločnosti chýba občianska i sociálna súdržnosť, ideál férových šancí na dôstojný život pre každého sa akoby v našej spoločnosti nenosil," myslí si Magdoško.



Heslami Nežnej revolúcie boli sloboda, demokracia, pravda a láska, ktorým však podľa odborárov chýbalo aj heslo solidarita. "Postupne sa presadila vízia úspešného jedinca založená na silnom individualizme. Ekonomické možnosti jednotlivcov sú však v súčasnosti extrémne rozdielne. Preto prioritami odborov ako pred 30 rokmi, tak aj v súčasnosti zostáva kvalitný život zamestnancov a ich rodín, ich právne, sociálne a ekonomické záujmy," dodal Magdoško.