Kľúčový americký index Dow Jones má za sebou najlepší týždeň od mája

New York 22. júna (TASR) - Akciový trh v USA uzavrel v piatok (21. 6.) zmiešane. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average takmer stagnoval, keď si polepšil o 0,04 %. Má však za sebou najlepší týždeň od mája. Širší index S&P 500 sa mierne oslabil. Dôvodom bol pokles akcií Nvidie.



Dow Jones si v piatok pripísal 15,57 bodu alebo 0,04 % a uzavrel na 39.150,33 bodu. S&P 500 sa znížil o 0,16 % na 5464,62 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,18 % na 17.689,36 bodu.



"V centre pozornosti zostávajú technologické tituly," uviedla jedna z hlavných investičných stratégov spoločnosti John Hancock Investment Management Emily Rolandová. "Nepamätám si, kedy mala jedna jediná akcia taký vplyv na trh, a to je v poslednom čase skutočne kľúčovým faktorom diania na trhu," komentovala aktuálne jedinečné postavenie Nvidie na akciovom trhu.



Akcie Nvidie v piatok padli o 3,22 %. Vo štvrtok (20. 6.) sa najprv dostali na nové historické maximum, obchodovanie však potom uzavreli so stratou viac ako 3 %. Od začiatku roka vyskočili o 155 %. Nvidie preto vďaka prudkému posilneniu v utorok (18. 6.) nakrátko predbehla Microsoft a bola najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosť.



S&P 500 sa počas týždňa dostal na nové rekordné maximum 5505,53 bodu a za celý týždeň si polepšil o 0,6 %. Nasdaq za celý týždeň stagnoval a Dow Jones vzrástol o 1,45 %, čo bol jeho najlepší týždňový výkon od mája.