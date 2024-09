Kľúčový americký index Dow Jones v piatok uzavrel na novom rekorde

New York 21. septembra (TASR) - Akciový trh v USA má za sebou ziskový týždeň, počas ktorého americká centrálna banka (Fed) prvýkrát po štyroch rokoch výrazne uvoľnila menovú politiku. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average uzavrel v piatok (20. 9.) na novom rekorde. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones si pripísal 38,17 bodu alebo 0,09 % a piatkové obchodovanie ukončil na novom zatváracom maxime 42.063,36 bodu. Naopak, širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,19 % na 5702,55 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,36 % na 17.948,32 bodu.



Všetky tri hlavé americké akciové indexy za celý týždeň posilnili. S&P 500 si polepšil o 1,36 %, keď zaznamenal piaty ziskový týždeň z uplynulých šiestich. Od začiatku roka je v pluse o viac ako 19 %. Dow Jones za celý týždeň vzrástol o 1,62 % a Nasdaq o 1,49 %.



Fed v stredu (18. 9.) prvýkrát od roku 2020 uvoľnil menovú politiku. Menový výbor (FOMC) znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 % z takmer 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádzala od júla 2023. Fed zároveň signalizoval, že bude v uvoľňovaní pokračovať, pričom v tomto roku by mal sadzby znížiť ešte dvakrát a v roku 2025 štyrikrát.



"Investori vnímali agresívne zníženie sadzieb ako pozitívny katalyzátor," uviedol šéf investičného výskumu Nationwide Mark Hackett. Fed podľa neho "investorov presvedčil, že výrazné zníženie je skôr proaktívnym opatrením na udržanie ekonomickej dynamiky než reaktívnym krokom na jej stabilizáciu".