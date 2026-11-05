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Kľúčový nemecký index DAX vzrástol na nové rekordné maximum
Výrazný impulz akciovým trhom v posledných dňoch priniesli americké voľby do Kongresu.
Autor TASR,aktualizované
Frankfurt nad Mohanom 5. novembra (TASR) - Kľúčový nemecký akciový index DAX vo štvrtok vzrástol a dostal sa na nové historické maximum. Výrazný impulz akciovým trhom v posledných dňoch priniesli americké voľby do Kongresu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.
DAX sa vo štvrtok dopoludnia dostal na 26.644,33 bodu a prekonal doterajší rekord 26.628,74 bodu z augusta. O 10.10 h SEČ sa nachádzal s plusom 0,70 % na úrovni 26.623,81 bodu.
Prekvapivo jednoznačné víťazstvo demokratov posilnilo nádeje, že Spojené štáty by mohli v zahraničnej politike zaujať umiernenejší kurz. Výsledky volieb v stredu (4. 11.) podporili aj akcie v USA, pričom hlavný index Dow Jones Industrial Average sa posilnil o viac ako 1500 bodov alebo o vyše 3 %. Širší index S&P 500 stúpol o 1,6 % a technologický Nasdaq Composite o 1,4 %.
Demokrati síce ani po svojom volebnom úspechu nemôžu bez väčších prekážok zvrátiť politiku republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, môžu však jej presadzovanie výrazne komplikovať.
Podľa analytika Consorsbank Jochena Stanzla je výsledok volieb pre finančné trhy pozitívny hneď z viacerých dôvodov. „Výsledok bol známy rýchlo, je jednoznačný, Trump ho akceptuje a rozdelenie politickej moci znižuje riziko nečakaných politických rozhodnutí. Burza miluje predvídateľnosť, a preto rastie,“ vysvetlil Stanzl.
DAX okrem toho podporili priaznivé firemné výsledky a pokles cien ropy.
DIHK: Nemecká ekonomika v tomto roku pravdepodobne vzrastie o 1 %
Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) vo štvrtok zvýšila svoju prognózu rastu najväčšej európskej ekonomiky na rok 2026 z 0,3 % na 1 %. Zároveň upozornila, že rast je do veľkej miery poháňaný verejnými výdavkami financovanými na dlh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Vláda vynakladá prostriedky na infraštruktúru a obranu, pričom určitú podporu prináša aj export. K udržateľnému stabilnému rastu máme však stále veľmi ďaleko,“ uviedla výkonná riaditeľka DIHK Helena Melniková. V prieskume obchodnej komory, do ktorého sa zapojilo 23.000 nemeckých podnikov, označilo 26 % respondentov svoju súčasnú situáciu za dobrú, čo predstavuje nárast o tri percentuálne body oproti začiatku leta, zatiaľ čo 23 % firiem ju hodnotilo ako zlú.
Analytici sa v zásade zhodujú, že nemecká ekonomika sa dostáva z dlhotrvajúceho útlmu. Mnohí však váhajú označiť toto oživenie za udržateľné, keďže súkromné investície zostávajú naďalej slabé. Vláda v Berlíne očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2026 zväčší o 1,3 % a v roku 2027 o 1,1 %. Napriek vyšším cenám v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a neistote súvisiacej s americkými clami preukázala nemecká ekonomika odolnosť a v treťom štvrťroku vzrástla o 0,2 %.
Nemecké podniky zostávajú pri investíciách zdržanlivé
Napriek zlepšeniu hospodárskej situácie sú nemecké podniky pri investíciách zdržanlivé. Zvýšiť svoje investície plánuje menej ako štvrtina firiem, zatiaľ čo takmer každý tretí podnik ich znižuje, oznámila vo štvrtok Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) na základe výsledkov svojho prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Len každý piaty výrobný podnik plánuje rozšíriť svoje kapacity, čo predstavuje len polovicu počtu z roku 2018,“ uviedla komora. Podľa prieskumu smerujú firemné investície predovšetkým do výmeny strojov a zariadení, a nie do inovácie produktov či rozširovania kapacít. „Kým súkromné firmy opäť nezačnú viac investovať, nedôjde k vyššiemu rastu ani k vytváraniu nových pracovných miest,“ uviedla výkonná riaditeľka DIHK Helena Melniková
Nemecká ekonomika v treťom štvrťroku nečakane vzrástla, a to aj napriek vplyvu konfliktu na Blízkom východe. Hrubý domáci produkt (HDP) sa medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. V roku 2025 nemecký HDP vzrástol len o 0,2 % po dvoch rokoch poklesu v rade. Vláda v Berlíne je v súčasnosti optimistickejšia a nedávno zvýšila svoju prognózu tohtoročného rastu na 1,3 %.
Svoj výhľad na rok 2026 vo štvrtok upravila smerom nahor aj DIHK, ktorá očakáva posilnenie výkonu ekonomiky o 1 %. V skoršej prognóze predpovedala rast na úrovni 0,3 %. DIHK zároveň upozornila, že motorom rastu sú vo veľkej miere verejné výdavky financované na dlh.
DAX sa vo štvrtok dopoludnia dostal na 26.644,33 bodu a prekonal doterajší rekord 26.628,74 bodu z augusta. O 10.10 h SEČ sa nachádzal s plusom 0,70 % na úrovni 26.623,81 bodu.
Prekvapivo jednoznačné víťazstvo demokratov posilnilo nádeje, že Spojené štáty by mohli v zahraničnej politike zaujať umiernenejší kurz. Výsledky volieb v stredu (4. 11.) podporili aj akcie v USA, pričom hlavný index Dow Jones Industrial Average sa posilnil o viac ako 1500 bodov alebo o vyše 3 %. Širší index S&P 500 stúpol o 1,6 % a technologický Nasdaq Composite o 1,4 %.
Demokrati síce ani po svojom volebnom úspechu nemôžu bez väčších prekážok zvrátiť politiku republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, môžu však jej presadzovanie výrazne komplikovať.
Podľa analytika Consorsbank Jochena Stanzla je výsledok volieb pre finančné trhy pozitívny hneď z viacerých dôvodov. „Výsledok bol známy rýchlo, je jednoznačný, Trump ho akceptuje a rozdelenie politickej moci znižuje riziko nečakaných politických rozhodnutí. Burza miluje predvídateľnosť, a preto rastie,“ vysvetlil Stanzl.
DAX okrem toho podporili priaznivé firemné výsledky a pokles cien ropy.
DIHK: Nemecká ekonomika v tomto roku pravdepodobne vzrastie o 1 %
Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) vo štvrtok zvýšila svoju prognózu rastu najväčšej európskej ekonomiky na rok 2026 z 0,3 % na 1 %. Zároveň upozornila, že rast je do veľkej miery poháňaný verejnými výdavkami financovanými na dlh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Vláda vynakladá prostriedky na infraštruktúru a obranu, pričom určitú podporu prináša aj export. K udržateľnému stabilnému rastu máme však stále veľmi ďaleko,“ uviedla výkonná riaditeľka DIHK Helena Melniková. V prieskume obchodnej komory, do ktorého sa zapojilo 23.000 nemeckých podnikov, označilo 26 % respondentov svoju súčasnú situáciu za dobrú, čo predstavuje nárast o tri percentuálne body oproti začiatku leta, zatiaľ čo 23 % firiem ju hodnotilo ako zlú.
Analytici sa v zásade zhodujú, že nemecká ekonomika sa dostáva z dlhotrvajúceho útlmu. Mnohí však váhajú označiť toto oživenie za udržateľné, keďže súkromné investície zostávajú naďalej slabé. Vláda v Berlíne očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2026 zväčší o 1,3 % a v roku 2027 o 1,1 %. Napriek vyšším cenám v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a neistote súvisiacej s americkými clami preukázala nemecká ekonomika odolnosť a v treťom štvrťroku vzrástla o 0,2 %.
Nemecké podniky zostávajú pri investíciách zdržanlivé
Napriek zlepšeniu hospodárskej situácie sú nemecké podniky pri investíciách zdržanlivé. Zvýšiť svoje investície plánuje menej ako štvrtina firiem, zatiaľ čo takmer každý tretí podnik ich znižuje, oznámila vo štvrtok Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK) na základe výsledkov svojho prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Len každý piaty výrobný podnik plánuje rozšíriť svoje kapacity, čo predstavuje len polovicu počtu z roku 2018,“ uviedla komora. Podľa prieskumu smerujú firemné investície predovšetkým do výmeny strojov a zariadení, a nie do inovácie produktov či rozširovania kapacít. „Kým súkromné firmy opäť nezačnú viac investovať, nedôjde k vyššiemu rastu ani k vytváraniu nových pracovných miest,“ uviedla výkonná riaditeľka DIHK Helena Melniková
Nemecká ekonomika v treťom štvrťroku nečakane vzrástla, a to aj napriek vplyvu konfliktu na Blízkom východe. Hrubý domáci produkt (HDP) sa medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. V roku 2025 nemecký HDP vzrástol len o 0,2 % po dvoch rokoch poklesu v rade. Vláda v Berlíne je v súčasnosti optimistickejšia a nedávno zvýšila svoju prognózu tohtoročného rastu na 1,3 %.
Svoj výhľad na rok 2026 vo štvrtok upravila smerom nahor aj DIHK, ktorá očakáva posilnenie výkonu ekonomiky o 1 %. V skoršej prognóze predpovedala rast na úrovni 0,3 %. DIHK zároveň upozornila, že motorom rastu sú vo veľkej miere verejné výdavky financované na dlh.