Kľúčový ukazovateľ vývoja inflácie v USA v januári klesol

Washington 29. februára (TASR) - Kľúčový ukazovateľ vývoja inflácie v Spojených štátoch, ktorý uprednostňuje americká centrálna banka, sa minulý mesiac znížil. Ukázali to vo štvrtok údaje ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a RTTNews.



Konkrétne, index cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástol v januári medziročne o 2,4 %. To bolo o 0,2 percentuálneho bodu menej ako v decembri, uviedlo ministerstvo obchodu vo vyhlásení.



Spomalenie jeho rastu je dobrou správou pre Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky a nedávno schladil nádeje na skoré zníženie úrokových sadzieb, keďže inflácia sa stále drží nad jeho cieľovou úrovňou 2 %.



Viacerí predstavitelia Fedu v uplynulých týždňoch naznačili, že centrálna banka si môže dovoliť byť trpezlivá predtým, ako začne znižovať svoje úrokové sadzby, ktoré sú v súčasnosti na 23-ročnom maxime medzi 5,25 až 5,50 %.



V medzimesačnom porovnaní sa PCE v januári zvýšil o 0,3 % po náraste o 0,1 % v decembri.



Ostro sledovaný jadrový index cien výdavkov na osobnú spotrebu, bez nestálych cien potravín a energií, sa v januári tiež znížil, a to na 2,8 % z decembrových 2,9 %.



V medzimesačnom porovnaní jadrový PCE stúpol o 0,4 %, čo naznačuje zvýšenie základnej inflácie v januári oproti decembru. To pravdepodobne udrží tlak na Fed, aby zabezpečil, že akýkoľvek pokles inflácie bude udržateľný predtým, ako začne znižovať úrokové sadzby.



V januári sa citeľnejšie zvýšil aj osobný príjem, a to o 1 % po náraste o 0,3 % v decembri.