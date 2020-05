Kľúčovým partnerom MDV pri plánovaní investičných priorít bude ÚHP

Bratislava 10. mája (TASR) – Kľúčovým partnerom pri príprave plánu investičných priorít v cestnej doprave bude Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Zohľadnená v ňom bude aj pripravenosť projektu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Prioritou ministerstva dopravy je podľa odboru komunikácie aktualizácia strategického plánu aj v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry, a to na základe novej metodiky ÚHP, aby bola vytvorená tzv. chrbtová sieť Slovenska. Je to tiež súčasťou programového vyhlásenia vlády.



Práve ÚHP považuje minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) za kľúčového partnera. "Metodika posudzovania je stále predmetom spoločných rokovaní. S ÚHP sa však zhodujeme na tom, že pripravenosť projektu bude zohľadnená v harmonograme a investičnom pláne," priblížil rezort dopravy.



Zdôraznil, že je potrebné mať plán investičných priorít, podľa ktorého bude prebiehať výstavba na strategických úsekoch pre domácu aj medzinárodnú dopravu. "Dôležité je to aj z dôvodu a obzvlášť v čase krízy, aby sme aj záväzným investičným plánom prispeli k stabilite stavebného sektora s presahom volebného obdobia," dodalo MDV.