Kľúčovými rizikami pre firmy sú globálna recesia a geopolitická klíma

Bratislava 2. marca (TASR) - Globálne prostredie sa pre podnikateľov v 1. štvrťroku tohto roka mierne zlepšilo, riziká však zostávajú naďalej vysoké. Najväčšie výzvy predstavujú riziko celosvetového ekonomického poklesu a riziko plynúce zo zmien geopolitického usporiadania. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia medzinárodnej poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet.



Vo svojej pravidelnej analýze Global Business Risk Report zoraďuje najväčšie aktuálne hrozby pre podnikanie na základe ich potenciálneho dopadu na firmy. Hodnotenie desiatich najväčších rizík používa na výpočet celkového skóre Global Business Impact (GBI). V 1. štvrťroku sa tento index znížil na 314 bodov z 323 bodov v 4. kvartáli minulého roka. Stále sa však nachádza nad dlhodobým priemerom 274 bodov, keďže sa podniky naďalej stretávajú s vysokou mierou neistoty.



Globálnemu rizikovému prostrediu v súčasnosti podľa správy dominuje rusko-ukrajinský konflikt, pnutie medzi USA a Čínou, celosvetový ekonomický pokles a spomaľujúca čínska ekonomika. Medzi významné riziká sa zaraďuje tiež politika EÚ v oblasti klímy, problémy v dodávateľských reťazcoch, sociálna nestabilita v dôsledku vysokej inflácie, nové vlny Covid-19, kybernetická zraniteľnosť, ako aj dlhy verejného sektora na rozvíjajúcich sa trhoch.



Globálne hodnotenie vplyvu na podnikanie pre 1. štvrťrok ukazuje, že riziká, ktorým podniky čelia, zostávajú zvýšené. "Pokusy o kontrolu vplyvu globálneho hospodárskeho poklesu, geopolitických konfliktov a otrasov v dodávateľskom reťazci pri súčasnom zmiernení dopadov na podnikateľskú činnosť, štátne financie a spoločenské napätie zvýšili riziká. To ukazuje, ako môžu neočakávané udalosti náhle zhoršiť rizikové prostredie pre podniky s cezhraničnými operáciami," upozornil Dun & Bradstreet.



V aktuálnej analýze tak poradenská spoločnosť zdôraznila, že osoby s rozhodovacou právomocou v podnikoch musia mať pripravené pohotovostné plány pre prípad náhleho narušenia zdanlivo bezpečných dodávateľských reťazcov. Mali by tiež zvýšiť svoje povedomie o globálnom ekonomickom prostredí a geopolitickom vývoji.