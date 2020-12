Klus: Od polnoci sa obnovujú lety z Veľkej Británie a Severného Írska

Bratislava 23. decembra (TASR) – Od polnoci zo stredy na štvrtok (24. 12.) sa obnovujú civilné lety medzi Spojeným kráľovskom Veľkej Británie a Severného Írska a Slovenskom. Informoval o tom v stredu štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) a potvrdil to aj hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



O povolenie civilných letov z krajiny, z ktorej sa do iných európskych štátov rozšírila nová mutácia koronavírusu požiadal ešte poobede šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) šéfa Dopravného úradu Pavla Hudáka.



"Dobrou správou pre všetkých, ktorí sa ešte chystajú priletieť na Vianoce domov na Slovensko za svojimi blízkymi, alebo naopak, odletieť za blízkymi do Londýna či Manchestru, je to, že od dnešnej polnoci budú môcť opäť lietať civilné lety zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska," podotkol Klus s tým, že rovnaký krok už urobili aj ďalšie krajiny EÚ, pričom samotná Únia na tento krok vyzývala.



Klus spresnil, že "letecký tranzit" z a do Rakúska platí, má však svoje presné pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Podľa svojich slov dostával viacero podnetov od občanov o zastavovaní rakúskymi policajtmi, preto sa s Rakúskou stranou už dohodol. "Aj vďaka tomu sa podarilo celú vec vyjasniť a komplikácie by sa už nemali opakovať. Informáciu dostanú aj rakúske policajné zložky," okomentoval štátny tajomník.



Naďalej je teda možná obojstranná preprava zo Slovenska na letisko, prípadne odvoz pasažierov z viedenského Schwechatu, ale iba vtedy, ak cestujúci a ich sprievod hneď po dovoze alebo odvoze opustia územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok.



"Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky tranzit," spresnil Klus s tým, že sa odporúča na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko či stanicu a mať určite pri sebe letenky, ich kópie alebo iný cestovný doklad. Klus dodal, že pre cestujúcich upravil rezort diplomacie aj formulár na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí, ktorý bude po novom trojjazyčný – v slovenčine, nemčine a angličtine.