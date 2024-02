Kmec: EK pozastavila v pláne obnovy hodnotenie platby, nie platbu samú

Bratislava 8. februára (TASR) - Európska komisia (EK) pri pláne obnovy pozastavila hodnotenie platby vo štvrtej žiadosti a nie samotnú platbu. Nie je to nič neštandardné. Pre TASR to uviedol vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) v reakcii na štvrtkové vyjadrenie opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS), že Slovensko môže prísť o viac ako 900 miliónov eur.



"EK sa nás iba pýta na veci, ktoré jej nie sú jasné. Už aj v minulosti sa nám stalo, že bol pozastavený proces hodnotenia, a to v prípade druhej žiadosti o platbu. To isté sa deje aj v iných európskych krajinách, napríklad Taliansku sa pozastavenie hodnotenia predĺžilo až na deväť mesiacov," uviedol Kmec.



PS hrá podľa Kmeca nebezpečnú hru s krajinou a pokúša sa spochybniť plán obnovy. Strana by sa pritom podľa neho mala sústrediť skôr na jeho obsah, pretože mnohé míľniky plánu obnovy sú nevykonateľné a vzdialené od reálnych potrieb ľudí.



"Práve teraz pripravujeme cielenú revíziu, ktorej cieľom bude zreálnenie implementácie celého plánu obnovy tak, aby reagoval na reálne potreby občanov a regiónov Slovenska," dodal Kmec.



Slovensko môže podľa lídra PS Michala Šimečku prísť o viac ako 900 miliónov eur, ak vláda nedohodne nápravu. "Robert Fico (Smer-SD) by si mal uvedomiť, že Európska únia nebude posielať peniaze, ak Slovensko nedokáže naplniť záväzky, ktorým sa zaviazalo. Ide o pozastavenie hodnotenia, kým vláda Fica nevykoná nápravu," povedal Šimečka s tým, že niektoré míľniky sú v ohrození.



Najväčšími výhradami EK sú podľa PS právny štát, výdavkové limity a dôchodkové opatrenia. Komisii prekáža proces a aj obsah novely Trestného zákona. Pri výdavkových limitoch vláda podľa Štefana Kišša (PS) porušila zákon o rozpočtových pravidlách. Schválila totiž rozpočet bez toho, aby boli limity jeho súčasťou. Náprava v tejto oblasti by podľa Kišša znamenala konsolidáciu vo výške miliardy eur.