Kmec: Peniaze zo 4. žiadosti by mali prísť čoskoro, ide o 923 mil. eur

Bratislava 26. júna (TASR) - Peniaze v rámci štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy by mali byť Slovensku vyplatené na prelome júla a augusta. Ide o asi 923 miliónov eur. Aktuálne prebieha intenzívna príprava na podanie piatej žiadosti o platbu, ktorá by mala byť hotová koncom tohto roka. Uviedol to v stredu vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) pred rokovaním vlády.



"Čo sa týka štvrtej žiadosti o platbu, prebieha záverečný schvaľovací proces a predpokladám, že na prelome júna a júla by mali byť pozitívne hodnotenia odborných orgánov. Potom prichádza schvaľovanie na vyššej politickej úrovni. Prevod platby z finančných orgánov Európskej komisie na účet Slovenska prebieha počas niekoľkých týždňov. Peniaze nám cinknú na účet niekedy na prelome júla a augusta," uviedol Kmec.



Národná implementačná a koordinačná autorita identifikovala v pláne obnovy viaceré kritické míľniky. Ako však ozrejmil Kmec, aktuálne prebieha intenzívna komunikácia s ministerstvami a piata žiadosť o platbu by mala byť podľa neho splnená. "Nie je to až také hrozné, v porovnaní s inými krajinami sme na tom dobre," podotkol.



Dodal, že v parlamente je legislatíva, ktorá sa týka centralizácie siete nemocníc, ako aj novela zákona o krajinnom plánovaní. "Máme tam ešte otázku výkupu pozemkov v národných parkoch, to takisto intenzívne komunikujeme s komisiou. Čo sa týka piatej žiadosti o platbu, sme na dobrej ceste, aby sme splnili míľniky a ciele," uzavrel Kmec.